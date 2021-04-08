Столетие Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича отметят в России

Москва, 8 апреля. Российский президент Владимир Путин поручил отпраздновать столетие Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Согласно опубликованному тексту указа, мероприятия пройдут в 2021–2022 годах. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок собрать организационный комитет по подготовке к празднованию, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Минцифры было поручено содействовать освещению праздничных мероприятий в государственных средствах массовой информации. Региональным властям рекомендуется принимать участие в подготовке к празднованию. Указ вступает в силу с 8 апреля.

Накануне российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Он рассказал, что недавно закончил обработку вальса Шостаковича для своего нового альбома.