США намерены продолжить модернизацию своего ядерного потенциала

Вашингтон, 8 апреля. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что США собираются модернизировать свой ядерный потенциал.

По ее словам, США необходимо сохранить ядерные запасы, чтобы они оставались «эффективными в использовании» и безопасными.

«Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — заявила Грэнхолм.

Министр не уточнила, какие страны она считает угрозой для США.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Москва и Вашингтон впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о ядерных силах. Согласно новым данным, за шесть месяцев Соединенные Штаты сократили число ядерных боеголовок на 100 единиц, в то время как в России их количество увеличилось на девять.