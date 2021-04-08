Картель «Красная команда» теснит «Первую столичную команду» из Сан-Паулу

Сан-Паулу, 8 апреля. Наркокартель из Рио-де-Жанейро «Красная команда» (CV) расширяет свое присутствие на территориях главного противника – картеля «Первая столичная команда» (PCC). «Красные» обосновались в муниципалитете Рибейрау-Прету в 280 километрах от города Сан-Паулу, сообщает газета Istoé.

O Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, está expandindo a sua área de atuação para o interior de São Paulo, local de influência do Primeiro Comando da Capital (PCC), gerando uma disputa entre as facções criminosas https://t.co/2SDgq6ng3U — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) April 6, 2021

В сети набирает популярность видео, заснятое боевиком «Красной команды». На нем бандит показывает арсенал оружия в городе Рибейрау-Прету в штате Сан-Паулу – вотчине PCC.

«Посмотрите, какие люди теперь в 016 (район города. – Прим. ФАН). Готовимся, чтобы надрать вам задницы», — говорит автор видео.

Vídeo mostra criminoso da facção carioca mostrando o arsenal em Ribeirão Preto e também ameaça rivais paulistas. Assista à reportagem exclusiva no Jornal da Band:https://t.co/x5LHFQu9i6 — Band.com.br (@portaldaband) April 5, 2021

После публикации видео полиция штата начала масштабную проверку, в ходе которой удалось найти тайник оружия «Первой столичной команды» на ферме неподалеку от Рибейрау-Прету. На другом конце штата, в прибрежном городе Гуаружа был арестован член местной ячейки «Красной команды». Полиция также задержала владельца дома за укрывательство опасного преступника.

PCC X COMANDO VERMELHO



Facções rivais disputam o domínio do crime organizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.



Mais informações em: https://t.co/RRVBO3hRT1 #BrasilUrgente pic.twitter.com/IZrODpjLto — Brasil Urgente (@brasilurgente) April 7, 2021

Как отмечает Istoé, правоохранительные органы штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу начали совместное расследование против членов двух картелей чтобы не допустить их столкновений в общественных местах.

Красная команда и Первая столичная команда – крупнейшие наркокартели Бразилии, которые в течение длительного времени совместно контролировали наркотрафик из соседних стран в Европу и Африку. В 2016 году PCC взяла под контроль поставки кокаина из Парагвая, CV в ответ нарастила свое присутствие на границе с Перу. С тех пор картели находятся в состоянии войны, периодически устраивая массовые расправы над противниками в тюрьмах.