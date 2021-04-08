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Картель «Красная команда» теснит «Первую столичную команду» из Сан-Паулу

Картель «Красная команда» теснит «Первую столичную команду» из Сан-Паулу

Сан-Паулу, 8 апреля. Наркокартель из Рио-де-Жанейро «Красная команда» (CV) расширяет свое присутствие на территориях главного противника – картеля «Первая столичная команда» (PCC). «Красные» обосновались в муниципалитете Рибейрау-Прету в 280 километрах от города Сан-Паулу, сообщает газета Istoé.

В сети набирает популярность видео, заснятое боевиком «Красной команды». На нем бандит показывает арсенал оружия в городе Рибейрау-Прету в штате Сан-Паулу – вотчине PCC.

«Посмотрите, какие люди теперь в 016 (район города. – Прим. ФАН). Готовимся, чтобы надрать вам задницы», —  говорит автор видео.

После публикации видео полиция штата начала масштабную проверку, в ходе которой удалось найти тайник оружия «Первой столичной команды» на ферме неподалеку от Рибейрау-Прету. На другом конце штата, в прибрежном городе Гуаружа был арестован член местной ячейки «Красной команды». Полиция также задержала владельца дома за укрывательство опасного преступника.

Как отмечает Istoé, правоохранительные органы штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу начали совместное расследование против членов двух картелей чтобы не допустить их столкновений в общественных местах.

Читать про вражду Красной команды и Первой столичной команды

Красная команда и Первая столичная команда – крупнейшие наркокартели Бразилии, которые в течение длительного времени совместно контролировали наркотрафик из соседних стран в Европу и Африку. В 2016 году PCC взяла под контроль поставки кокаина из Парагвая, CV в ответ нарастила свое присутствие на границе с Перу. С тех пор картели находятся в состоянии войны, периодически устраивая массовые расправы над противниками в тюрьмах.

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