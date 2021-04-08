iPad Pro третьего поколения возглавил список мощнейших гаджетов Apple

Нью-Йорк, 8 апреля. Смартфоны не попали в первую пятерку самых мощных гаджетов Apple. Пять первых строчек в рейтинге заняли планшеты.

Мощнейшим гаджетом американского производителя, как сказано на сайте бенчмарка AnTuTu, был признан 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения. На второй и третьей позиции, по результатам тестирования производительности устройств, оказались 12,9-дюймовая и 11-дюймовая версии iPad Pro 4. Четвертое и пятое место заняли 11-дюймовый iPad Pro третьего поколения, а также iPad Air четвертого поколения.

Шестую строчку создатели рейтинга отдали смартфону iPhone 12 Pro Max. На седьмом месте расположился iPhone 12 mini. Последние три позиции в десятке заняли 10 iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Американская корпорация Apple недавно выпустила новые бета-версии операционных систем iOS для разработчиков. Обновлением могут воспользоваться пользователи, имеющие специальный профиль.