Военный историк рассказал, как Гагарин спас Землю от ядерного конфликта

Москва, 8 апреля. Директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов рассказал, как первый советский космонавт Юрий Гагарин спас Землю от ядерного конфликта.

По словам специалиста, долгое время между США и СССР существовала пропасть из-за неспособности последнего доставлять бомбы на большие расстояния. В то же время у Вашингтона уже в период Второй мировой войны имелись бомбардировщики Boeing B-29 Superfortress («летающие крепости»), способные долететь до германской территории, нанести удар и вернуться назад.

Перед советскими конструкторами стояла задача создания способной долететь до берегов США ракеты. За работы отвечал конструктор Сергей Королев, под руководством которого в 1954 году была начата разработка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Она и легла в основу советской и российской космических программ.

По словам историка, принципиальную роль в холодной войне сыграл полет Юрия Гагарина. Запуск пилотируемого космического корабля около 4,7 тонны весом показал, что СССР может покорить космос и в состоянии поразить ядерной боеголовкой любую цель на территории США. Это была точка в ядерной гонке, считает Кнутов, и поставил ее, в том числе Гагарин.

С точкой зрения ученого согласен профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Если раньше Америка скрывалась за океаном, то теперь это преимущество нивелировалось. И, конечно, у них началось отрезвление. В 60-е и особенно в 70-е годы при Брежневе, когда мы еще больших успехов добились, пошла разрядка международной напряженности <…> То есть полет в космос и разрядка напряженности во всем мире тоже, конечно, очень тесно взаимосвязаны», — цитирует Мягкова «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что накануне 60-летия полета в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина ракета «Союз» получила новое имя «Ю. А. Гагарин». Портрет космонавта нанесен на головной обтекатель ракеты, там же нанесли надпись «Год Гагарина 19612021».