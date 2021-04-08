К сожалению, не каждая женщина может похвастаться идеально ровной кожей без каких бы то ни было видимых изъянов. Большинство представительниц прекрасной половины человечества вынуждено прибегать к маленьким хитростям, чтобы лицо выглядело безупречно. Главный помощник красавиц в деле борьбы за безукоризненный макияж и его обязательная основа — это тональный крем. Однако просто найти вариант, подходящий по оттенку к вашему естественному тону кожи, чаще всего оказывается недостаточно. При выборе «своего» средства необходимо обязательно учитывать тип вашей кожи. Тональный крем мы носим на лице в течение всего дня, а значит он должен не только выполнять свои прямые обязанности, но и ухаживать за капризной сухой кожей.

Сегодня мы поговорим о том, какой тональный крем лучше подойдет для сухой кожи, на что стоит обращать внимание перед покупкой и по традиции представим рейтинг наиболее удачных средств по версии ФАН.

Немного об особенностях сухой кожи

Определить свой тип кожи в домашних условиях довольно просто: достаточно приложить тонкую бумажную салфетку в области так называемой Т-зоны. Если на «тестере» не осталось влажных следов, значит, вам скорее всего незнакомы такие проблемы как расширенные поры, высыпания, блеск, черные точки и другие неприятности, преследующие обладательниц жирной кожи.

Однако все не так просто, как хотелось бы. Увы, счастливиц с нормальной кожей, не требующей особого ухода, найти не так просто, а это значит, что почти наверняка у вас сухая кожа, имеющая ряд своих сложностей. Вот лишь некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться ее обладательницам:

— высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов извне: сухая кожа боится ветра, мороза, перепадов температур, УФ-излучения;

— преждевременное старение, появление ранних мелких морщин;

— пигментные пятна;

— постоянное ощущение сухости и стянутости;

— шелушение;

— тусклый цвет лица.

Отличительная особенность сухого типа — очень тонкий защитный слой, которому не под силу удержать достаточное количество влаги. Такая кожа нуждается в постоянной заботе и дополнительной защите.

Особое внимание необходимо уделить сбалансированному питанию, поскольку зачастую сухость кожи бывает обусловлена не только генетической предрасположенностью, но и неправильным образом жизни.

Обладательницам сухой кожи косметологи дают следующие советы:

• Откажитесь от вредных привычек.

• Берегите лицо от воздействия низких температур, солнца и ветра.

• Ешьте продукты, богатые витаминами А, Е, В1 и В12. В большом количестве их содержат жирные сорта рыбы, орехи, печень трески, помидоры, брокколи, яичные желтки.

• Соблюдайте питьевой режим. Старайтесь выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в сутки.

• Проводите больше времени на свежем воздухе.

• Правильно подбирайте уходовую и декоративную косметику, учитывая особенности своего типа кожи.

Как выбрать тональный крем для сухой кожи

Если у вас сухая кожа, то идеальный тональный крем должен не только маскировать недостатки, но и ухаживать за ней, борясь с шелушениями и не вызывая раздражения. Расскажем, на какие характеристики популярных средств для макияжа стоит обратить особое внимание перед покупкой.

Состав

Само собой разумеется, что средство для сухой кожи должно содержать в себе компоненты, которые бы увлажняли ее и препятствовали выведению влаги из клеток, раз уж естественный защитный слой слишком тонкий, чтобы как следует справляться с поставленной задачей.

— Эксперты в области красоты утверждают, что гиалуроновая кислота в составе тонального крема способна удерживать до 50% влаги, а глицерин — до 45%, соответственно, именно эти вещества производители стараются включать в состав своих средств.

— Также ищите в составе на этикетке натуральные масла (например, масло ши и абрикосовой косточки), питающие сухую кожу и устраняющие шелушение. Они делают крем слегка маслянистым на ощупь, но не стоит волноваться — на конечном результате это никак не отразится, и нездоровый блеск на коже не появится.

— Хорошо, если в составе содержатся витамины Е и С, минералы и микроэлементы. Они улучшают цвет лица и помогают бороться с преждевременным старением.

— Здоровое сияние и цветущий вид придадут шиммеры — мельчайшие светоотражающие частицы розоватого или золотистого оттенка.

— УФ-фильтры в составе защитят от вредного воздействия ультрафиолета.

Отлично с задачей глубокого увлажнения справляются так называемые кушоны. Это косметическое средство родом из Южной Кореи представляет собой гибрид тонального крема, пудры и универсального BB-крема. Легкий тающий флюид легко наносится, моментально выравнивает тон кожи, увлажняет и при этом выглядит очень естественно, не создавая эффект маски в отличие от кремов с более плотной текстурой. Кроме того, кушон обеспечивает эффективную защиту от вредного ультрафиолетового излучения, что в сочетании с воздушностью покрытия делают его идеальным средством для лета. Чаще всего в магазинах встречаются кушоны с маркировкой SPF 25, но можно найти и выше — до SPF 50.

Внимание! Наличие природных растительных компонентов в составе может показаться преимуществом, но с такими средствами нужно соблюдать осторожность, поскольку они могут вызывать аллергические реакции.

Обязательно убедитесь, что тональный крем не содержит спирта — он очень сушит кожу!

Текстура

Может показаться, что чем плотнее по структуре средство, тем лучше оно справится с задачей увлажнения и питания, однако это не так. «Тяжелые» кремы плохо ложатся на неровную, склонную к шелушениям кожу и лишь подчеркивают несовершенства вместо того, чтобы маскировать их.

Выбор текстуры также во многом зависит от сезона, в который предстоит «работать» вашему крему. Температура воздуха, солнце и ветер оказывают сильное влияние на состояние кожи.

В теплое время года лучше отдавать предпочтение тающим флюидам, не забывая об обязательной защите от ультрафиолетового излучения.

Для зимнего периода подбирайте бьюти-средство «посерьезнее». Оно должно быть более насыщенным, с обязательными питательными маслами в составе для защиты от сухости и шелушения.

Оттенок

Подбирая его, нужно ориентироваться не только на общий тон кожи, но и на цветотип женщины. Голубоглазой платиновой блондинке следует отдавать предпочтение крему холодных оттенков, а шатенке с карими глазами подойдет средство с бежевыми пигментами в основе.

Как правильно наносить тональный крем на сухую кожу

У такой, казалось бы, привычной повседневной процедуры как нанесение тонального крема тоже есть свои правила и маленькие хитрости.

1. Обязательно подготовьте кожу к нанесению макияжа. Для этого предварительно очистите ее с помощью ватного диска, смоченного тоником.

2. Очень сухой коже не помешает дополнительное увлажнение. В качестве базы под тональный крем используйте легкий увлажняющий крем с тающей текстурой или сыворотку. Эти средства можно заменить увлажняющим праймером, который наполнит кожу влагой, не позволяя тону скатываться и терять цвет.

3. Наносить тональный крем можно спонжем, кистью или просто пальцами, предварительно набрав нужное количество состава на руку. Главное — тщательно растушевать средство, чтобы макияж выглядел естественно. Следите, чтобы тон не попадал на линию роста волос и брови — удалить его будет непросто.

4. Не забывайте тщательно смывать макияж перед сном при помощи предназначенных для этой цели средств. Обладательницам сухой кожи лучше избегать лишнего контакта с водой, поэтому для умывания рекомендуется приобрести специальное молочко для снятия мейкапа.

Лучшие тональные кремы для сухой кожи: рейтинг ФАН

Affinitone MAYBELLINE NEW YORK

Недорогое, но эффективное средство хорошо справляется с поставленной задачей — выравнивает тон кожи и увлажняет ее благодаря входящему в состав аргановому маслу. В числе других активных ингредиентов указывается пантенол и витамин Е.

Производитель утверждает, что данный тональный крем умеет подстраиваться под полутона кожи, что позволяет добиться идеального покрытия без эффекта маски.

Средняя стоимость: 319 рублей.

Healthy Mix BOURJOIS

Тональный крем из средней ценовой категории стоит несколько дороже предыдущего варианта, но обладает более богатым составом. В него входит полезный микс из витаминов С, Е и В5. Средство обладает легкой текстурой, хорошо ложится и не забивает поры. Выравнивает тон кожи, делает ее сияющей и бархатистой, маскируя даже неглубокие морщинки, при этом сохраняя эффект увлажнения до 8 часов. Формула с фруктами питает клетки и насыщает их полезными веществами.

Средняя стоимость: 700 рублей.

Alliance Perfect L'ORÉAL PARIS

Легкое средство в удобном флаконе с дозатором, содержащее в своем составе такие компоненты как пантенол, питательные масла, витамины Е и В6. Благодаря инновационной технологии маскирует все изъяны, при этом не создавая эффект маски. Производитель заявляет, что продукт подстраивается под цвет и текстуру кожи, создавая идеальное матовое финишное покрытие.

Средняя стоимость: 650 рублей.

Miracle Touch Second Skin MAX FACTOR

Формула с кокосовым молоком сохраняет даже самую сухую и чувствительную кожу увлажненной в течение всего дня. В состав входят про- и пребиотики для борьбы с первыми признаками старения, а SPF 20 обеспечивает надежную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей. Покрытие ложится ровно и выглядит максимально естественно, создавая эффект гладкой, сияющей здоровьем кожи.

Средняя стоимость: 530 рублей.

Miracle Cushion SPF23 LANCOME

Невесомый воздушный кушон от знаменитого французского бренда. Одновременно устраняет несовершенства, глубоко увлажняет кожу и защищает ее от солнца. Степень защиты SPF 23. Легкий флюид, солнцезащитный и BB-крем, увлажняющая основа под макияж и компактная пудра — в одной изящной пудренице соединились основные уходовые и декоративные средства, необходимые ежедневно каждой женщине. Входящие в состав компоненты омолаживают кожу и придают ей естественное сияние. Отличительная особенность данного кушона — он обладает охлаждающим действием, что в сочетании с воздушной текстурой делает Miracle Cushion отличным средством для использования в летний период.

Средняя стоимость: 2300 рублей.

Even Better Refresh CLINIQUE

Этот тональный крем был создан для активного увлажнения и интенсивного восстановления сухой кожи. При этом он прекрасно справляется со своими основными обязанностями — эффективно выравнивает тон и мгновенно маскирует несовершенства, делая лицо сияющим, но естественным. Легко наносится. Водостойкий.

Средняя стоимость: 3000 рублей.

Skin Illusion CLARINS

Нежный тональный флюид-сыворотка обволакивает лицо подобно невесомой вуали, выравнивая кожу и обеспечивая ее непревзойденное увлажнение. Входящие в состав глицерин, питательные масла нескольких видов и экстракт каланхоэ ухаживают за кожей, возвращая ей красоту, упругость, гладкость и сияние. Средство наносится с помощью пипетки, особый комплекс веществ защищает от загрязнений, а фактор SPF 15 гарантирует надежную защиту от ультрафиолета. Дополнительное преимущество — огромное количество оттенков.

Средняя стоимость: 2000 рублей.

Advanced Hydro-Liquid Compact Refill SHISEIDO

Тональное средство в компактной пудренице удобно брать с собой, чтобы подправить макияж в любом месте, если возникнет такая необходимость. Впрочем, это вряд ли понадобится, ведь созданный с его помощью макияж продержится до 15 часов и не подведет в любую погоду. При этом входящие в состав вещества органического происхождения обеспечат максимальное увлажнение и даже создадут легкий лифтинг-эффект.

Средняя стоимость: 1500 рублей.