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Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Тональный крем должен не только маскировать недостатки, но и ухаживать за сухой кожей

К сожалению, не каждая женщина может похвастаться идеально ровной кожей без каких бы то ни было видимых изъянов. Большинство представительниц прекрасной половины человечества вынуждено прибегать к маленьким хитростям, чтобы лицо выглядело безупречно. Главный помощник красавиц в деле борьбы за безукоризненный макияж и его обязательная основа — это тональный крем. Однако просто найти вариант, подходящий по оттенку к вашему естественному тону кожи, чаще всего оказывается недостаточно. При выборе «своего» средства необходимо обязательно учитывать тип вашей кожи. Тональный крем мы носим на лице в течение всего дня, а значит он должен не только выполнять свои прямые обязанности, но и ухаживать за капризной сухой кожей.

Сегодня мы поговорим о том, какой тональный крем лучше подойдет для сухой кожи, на что стоит обращать внимание перед покупкой и по традиции представим рейтинг наиболее удачных средств по версии ФАН.

Сухая кожа лица требует особого ухода

Немного об особенностях сухой кожи

Определить свой тип кожи в домашних условиях довольно просто: достаточно приложить тонкую бумажную салфетку в области так называемой Т-зоны. Если на «тестере» не осталось влажных следов, значит, вам скорее всего незнакомы такие проблемы как расширенные поры, высыпания, блеск, черные точки и другие неприятности, преследующие обладательниц жирной кожи.

Однако все не так просто, как хотелось бы. Увы, счастливиц с нормальной кожей, не требующей особого ухода, найти не так просто, а это значит, что почти наверняка у вас сухая кожа, имеющая ряд своих сложностей. Вот лишь некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться ее обладательницам:

— высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов извне: сухая кожа боится ветра, мороза, перепадов температур, УФ-излучения; 
— преждевременное старение, появление ранних мелких морщин;
— пигментные пятна;
— постоянное ощущение сухости и стянутости;
— шелушение;
— тусклый цвет лица.

Отличительная особенность сухого типа — очень тонкий защитный слой, которому не под силу удержать достаточное количество влаги. Такая кожа нуждается в постоянной заботе и дополнительной защите.

Особое внимание необходимо уделить сбалансированному питанию, поскольку зачастую сухость кожи бывает обусловлена не только генетической предрасположенностью, но и неправильным образом жизни.

Обладательницам сухой кожи косметологи дают следующие советы:

•    Откажитесь от вредных привычек.
•    Берегите лицо от воздействия низких температур, солнца и ветра.
•    Ешьте продукты, богатые витаминами А, Е, В1 и В12. В большом количестве их содержат жирные сорта рыбы, орехи, печень трески, помидоры, брокколи, яичные желтки.
•    Соблюдайте питьевой режим. Старайтесь выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в сутки.
•    Проводите больше времени на свежем воздухе.
•    Правильно подбирайте уходовую и декоративную косметику, учитывая особенности своего типа кожи.

Берегите кожу от солнца

Как выбрать тональный крем для сухой кожи

Если у вас сухая кожа, то идеальный тональный крем должен не только маскировать недостатки, но и ухаживать за ней, борясь с шелушениями и не вызывая раздражения. Расскажем, на какие характеристики популярных средств для макияжа стоит обратить особое внимание перед покупкой.

Состав

Само собой разумеется, что средство для сухой кожи должно содержать в себе компоненты, которые бы увлажняли ее и препятствовали выведению влаги из клеток, раз уж естественный защитный слой слишком тонкий, чтобы как следует справляться с поставленной задачей.

— Эксперты в области красоты утверждают, что гиалуроновая кислота в составе тонального крема способна удерживать до 50% влаги, а глицерин — до 45%, соответственно, именно эти вещества производители стараются включать в состав своих средств.
— Также ищите в составе на этикетке натуральные масла (например, масло ши и абрикосовой косточки), питающие сухую кожу и устраняющие шелушение. Они делают крем слегка маслянистым на ощупь, но не стоит волноваться — на конечном результате это никак не отразится, и нездоровый блеск на коже не появится.
— Хорошо, если в составе содержатся витамины Е и С, минералы и микроэлементы. Они улучшают цвет лица и помогают бороться с преждевременным старением.
— Здоровое сияние и цветущий вид придадут шиммеры — мельчайшие светоотражающие частицы розоватого или золотистого оттенка. 
— УФ-фильтры в составе защитят от вредного воздействия ультрафиолета.

Отлично с задачей глубокого увлажнения справляются так называемые кушоны. Это косметическое средство родом из Южной Кореи представляет собой гибрид тонального крема, пудры и универсального BB-крема. Легкий тающий флюид легко наносится, моментально выравнивает тон кожи, увлажняет и при этом выглядит очень естественно, не создавая эффект маски в отличие от кремов с более плотной текстурой. Кроме того, кушон обеспечивает эффективную защиту от вредного ультрафиолетового излучения, что в сочетании с воздушностью покрытия делают его идеальным средством для лета. Чаще всего в магазинах встречаются кушоны с маркировкой SPF 25, но можно найти и выше — до SPF 50.

Внимание! Наличие природных растительных компонентов в составе может показаться преимуществом, но с такими средствами нужно соблюдать осторожность, поскольку они могут вызывать аллергические реакции. 

Обязательно убедитесь, что тональный крем не содержит спирта — он очень сушит кожу!

Текстура

Может показаться, что чем плотнее по структуре средство, тем лучше оно справится с задачей увлажнения и питания, однако это не так. «Тяжелые» кремы плохо ложатся на неровную, склонную к шелушениям кожу и лишь подчеркивают несовершенства вместо того, чтобы маскировать их.

Выбор текстуры также во многом зависит от сезона, в который предстоит «работать» вашему крему. Температура воздуха, солнце и ветер оказывают сильное влияние на состояние кожи. 

В теплое время года лучше отдавать предпочтение тающим флюидам, не забывая об обязательной защите от ультрафиолетового излучения.

Для зимнего периода подбирайте бьюти-средство «посерьезнее». Оно должно быть более насыщенным, с обязательными питательными маслами в составе для защиты от сухости и шелушения.

Оттенок

Подбирая его, нужно ориентироваться не только на общий тон кожи, но и на цветотип женщины. Голубоглазой платиновой блондинке следует отдавать предпочтение крему холодных оттенков, а шатенке с карими глазами подойдет средство с бежевыми пигментами в основе. 

Растительные компоненты в составе могут вызывать аллергию

Как правильно наносить тональный крем на сухую кожу

У такой, казалось бы, привычной повседневной процедуры как нанесение тонального крема тоже есть свои правила и маленькие хитрости.

1.    Обязательно подготовьте кожу к нанесению макияжа. Для этого предварительно очистите ее с помощью ватного диска, смоченного тоником. 
2.    Очень сухой коже не помешает дополнительное увлажнение. В качестве базы под тональный крем используйте легкий увлажняющий крем с тающей текстурой или сыворотку. Эти средства можно заменить увлажняющим праймером, который наполнит кожу влагой, не позволяя тону скатываться и терять цвет.
3.    Наносить тональный крем можно спонжем, кистью или просто пальцами, предварительно набрав нужное количество состава на руку. Главное — тщательно растушевать средство, чтобы макияж выглядел естественно. Следите, чтобы тон не попадал на линию роста волос и брови — удалить его будет непросто. 
4.    Не забывайте тщательно смывать макияж перед сном при помощи предназначенных для этой цели средств. Обладательницам сухой кожи лучше избегать лишнего контакта с водой, поэтому для умывания рекомендуется приобрести специальное молочко для снятия мейкапа. 

Наносить тональный крем можно спонжем, кистью или просто пальцами

Лучшие тональные кремы для сухой кожи: рейтинг ФАН

Affinitone MAYBELLINE NEW YORK

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Недорогое, но эффективное средство хорошо справляется с поставленной задачей — выравнивает тон кожи и увлажняет ее благодаря входящему в состав аргановому маслу. В числе других активных ингредиентов указывается пантенол и витамин Е. 

Производитель утверждает, что данный тональный крем умеет подстраиваться под полутона кожи, что позволяет добиться идеального покрытия без эффекта маски. 

Средняя стоимость: 319 рублей.

Healthy Mix BOURJOIS

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Тональный крем из средней ценовой категории стоит несколько дороже предыдущего варианта, но обладает более богатым составом. В него входит полезный микс из витаминов С, Е и В5. Средство обладает легкой текстурой, хорошо ложится и не забивает поры. Выравнивает тон кожи, делает ее сияющей и бархатистой, маскируя даже неглубокие морщинки, при этом сохраняя эффект увлажнения до 8 часов.  Формула с фруктами питает клетки и насыщает их полезными веществами. 

Средняя стоимость: 700 рублей.

Alliance Perfect L'ORÉAL PARIS

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Легкое средство в удобном флаконе с дозатором, содержащее в своем составе такие компоненты как пантенол, питательные масла, витамины Е и В6. Благодаря инновационной технологии маскирует все изъяны, при этом не создавая эффект маски. Производитель заявляет, что продукт подстраивается под цвет и текстуру кожи, создавая идеальное матовое финишное покрытие.

Средняя стоимость: 650 рублей.

Miracle Touch Second Skin MAX FACTOR

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Формула с кокосовым молоком сохраняет даже самую сухую и чувствительную кожу увлажненной в течение всего дня. В состав входят про- и пребиотики для борьбы с первыми признаками старения, а SPF 20 обеспечивает надежную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей. Покрытие ложится ровно и выглядит максимально естественно, создавая эффект гладкой, сияющей здоровьем кожи. 

Средняя стоимость: 530 рублей.

Miracle Cushion SPF23 LANCOME

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи 

Невесомый воздушный кушон от знаменитого французского бренда. Одновременно устраняет несовершенства, глубоко увлажняет кожу и защищает ее от солнца. Степень защиты SPF 23. Легкий флюид, солнцезащитный и BB-крем, увлажняющая основа под макияж и компактная пудра — в одной изящной пудренице соединились основные уходовые и декоративные средства, необходимые ежедневно каждой женщине. Входящие в состав компоненты омолаживают кожу и придают ей естественное сияние. Отличительная особенность данного кушона — он обладает охлаждающим действием, что в сочетании с воздушной текстурой делает Miracle Cushion отличным средством для использования в летний период.

Средняя стоимость: 2300 рублей.

Even Better Refresh CLINIQUE

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Этот тональный крем был создан для активного увлажнения и интенсивного восстановления сухой кожи. При этом он прекрасно справляется со своими основными обязанностями — эффективно выравнивает тон и мгновенно маскирует несовершенства, делая лицо сияющим, но естественным.  Легко наносится. Водостойкий.

Средняя стоимость: 3000 рублей.

Skin Illusion CLARINS

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Нежный тональный флюид-сыворотка обволакивает лицо подобно невесомой вуали, выравнивая кожу и обеспечивая ее непревзойденное увлажнение. Входящие в состав глицерин, питательные масла нескольких видов и экстракт каланхоэ ухаживают за кожей, возвращая ей красоту, упругость, гладкость и сияние. Средство наносится с помощью пипетки, особый комплекс веществ защищает от загрязнений, а фактор SPF 15 гарантирует надежную защиту от ультрафиолета. Дополнительное преимущество — огромное количество оттенков.

Средняя стоимость: 2000 рублей.

 Advanced Hydro-Liquid Compact Refill SHISEIDO

Все будет ровно. Как выбрать лучший тональный крем для сухой кожи

Тональное средство в компактной пудренице удобно брать с собой, чтобы подправить макияж в любом месте, если возникнет такая необходимость. Впрочем, это вряд ли понадобится, ведь созданный с его помощью макияж продержится до 15 часов и не подведет в любую погоду. При этом входящие в состав вещества органического происхождения обеспечат максимальное увлажнение и даже создадут легкий лифтинг-эффект.

Средняя стоимость: 1500 рублей.

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