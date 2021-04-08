Пандемия COVID-19 обнажила критическую уязвимость американских вооруженных сил

Вашингтон, 8 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 обнажила критическую уязвимость американских вооруженных сил, которая может подвести и в случае других кризисов.

Министерство обороны США столкнулось с серьезными проблемами во время пандемии COVID-19 из-за критической уязвимости в системе поставок запчастей к военной технике и оружию. Эксперты Тара Мерфи Дауэрти и Билли Фабиан рассказали об этой проблеме на страницах портала Defense News в статье, эксклюзивный перевод которого предлагает Федеральное агентство новостей.

Авторы взяли для примера только систему поставок запчастей к самолетам ВВС США. Оказалось, что 20% запчастей, относящихся к критически важным системам боевых самолетов, производятся только на одном предприятии. Во время пандемии 25% таких поставщиков были вынуждены сократить или приостановить производство. Половина компаний, производящих эти детали, испытывали серьезные финансовые трудности из-за прекращения полетов гражданской авиации.

«Срыв поставок в вооруженные силы даже небольшого числа этих деталей может оказать серьезные последствия для боеспособности американской армии», — подчеркнули авторы.

Они отметили, что у Пентагона есть необходимые рычаги, с помощью которых можно исправить ситуацию. Например, закон об оборонном производстве дает возможность финансово поддержать критически важных поставщиков. Очень важно находить альтернативных производителей запчастей и одобрить использование их продукции, что снизит риск полного исчезновения каких-то запчастей.

Гораздо сложнее заменить работников оборонных предприятий. Авторы отметили, что современный ОПК опирается на высококвалифицированных специалистов, которые десятилетиями развивали опыт, делая свои практические знания незаменимыми. Потеря этих рабочих из-за болезни, экономических трудностей или других сбоев, может привести к серьезным последствиям для своевременного производства военной техники. Дауэрти и Фабиан призвали Пентагон заботиться о здоровье и благополучии этих людей.

Кадровые проблемы в ОПК из-за пандемии могут оказаться очень серьезными, поскольку, как сообщили СМИ, за год в США общая летальность увеличилась на 15%. Из трех миллионов умерших американцев, у 500 тысяч человек был выявлен COVID-19.