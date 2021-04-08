Михаил Грязев покинул пост ректора Тульского госуниверситета

Тула, 8 апреля. Один из крупнейших вузов Тульской области, широко известных и за пределами региона, остается без руководителя.

Об уходе с должности ректора сообщил глава Тульского государственного университета Михаил Грязев. Официального объявления пока не последовало, но источники в вузе говорят о принятии Грязевым соответствующего решения. Он возглавлял ТулГУ с апреля 2016 года.

Михаил Грязев имеет семь авторских свидетельств в сфере оборонной техники и 55 научных трудов, две монографии и ряд методических пособий.