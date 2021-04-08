Москва, 8 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не может гарантировать мир в Донбассе, считает зампред комитета ГД РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Достижение мира на территории Донбасса является одной из главнейших задач на сегодня, считает Поклонская. Учитывая уроки Второй мировой войны, ситуацию на юго-востоке Украины можно охарактеризовать как нонсенс. Для разрешения проблем необходим компромисс, потому что Зеленский не способен гарантировать мир, порядок и безопасность, передает ее слова РИА Новости.

«Люди мало ему верят, поскольку нет реальных дел, только красивые слова», — сообщила Поклонская.

Конфликт на юго-востоке Украины длится уже семь лет, его жертвами стали более 13 тысяч человек. Начиная с 2014 года было достигнуто несколько соглашений по прекращению огня. Однако несмотря на договоренности, продолжает поступать информация об обстрелах и гибели людей.

Ветераны разведки США ранее рассказали американскому президенту Джо Байдену, как избежать войны на Украине.