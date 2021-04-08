Военная полиция России и автомобильная инспекция ЧФ провели специальное учение в Крыму

Симферополь, 8 апреля. Подразделения военной полиции России и военной автомобильной инспекции (ВАИ) ЧФ провели совместное специальное учение на полигоне Ангарский в Крыму.

На полигоне Ангарский армейского корпуса Черноморского флота России военнослужащие подразделений отработали действия по обеспечению безопасности колонны техники, которая совершает марш. По легенде учений, сперва условные диверсанты устроили засаду на колонну военной техники, а затем они попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей ЧФ РФ.

Военнослужащие успешно отразили нападение и уничтожили условных противников огнем из крупнокалиберных пулеметов. Затем группа быстрого реагирования разоружила нарушителей, которые решили сдаться.

Такие маневры проходят регулярно, чтобы поддерживать боеготовность подразделений военной полиции и ВАИ. В тренировочном бою приняли участие более 100 военнослужащих ВС России и около десяти единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ провел плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крымского полуострова и в Краснодарском крае.