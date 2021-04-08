В ЛНР заявили о подрыве бойца ВСУ на собственной мине в районе населенного пункта Ольховое

Луганск, 8 апреля. Военнослужащий ВСУ подорвался на установленной ранее другими солдатами ВС Украины мине на линии фронта в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По имеющейся информации, инцидент произошел во время оборудования позиций ВСУ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое. Филипоненко заявил, что военнослужащий 80-й бригады ВС Украины наступил на противопехотную мину, которая ранее была уставлена специалистами инженерно-саперной роты.

Он уточнил, что в результате подрыва боец получил минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь.

Позже выяснилось, что карты минных полей подразделения не были уточнены, однако командование все равно отдало приказ на оборудование новых позиций, который привел к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Луганской Народной Республики обнаружили двух украинских военнослужащих на бывших позициях ВСУ возле поселка Золотое.