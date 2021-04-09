Солонников: война на Донбассе может быть столь же внезапной, как Первая мировая

Война на Донбассе может произойти столь же внезапно, как Первая мировая — как сто с лишним лет назад, так и сейчас достаточно лишь поднести спичку, чтобы случился масштабный вооруженный конфликт. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала российского лидера отказаться от наращивания войсковых соединений у границ с Украиной, чтобы снизить напряженность в регионе. В ответ Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

«Нет ничего необычного в том, что именно Меркель обращается с такими речами к Владимиру Путину, — заметил Солонников. — Германия совершенно не заинтересована в крупном военном конфликте между Россией и Украиной. Всем понятно, что, если это произойдет, то идея «Северного потока» окажется полностью похороненной, а Берлину это совершенно не нужно. Кроме того, усложнится сотрудничество по ряду других важных проектов».

Политолог напомнил, что немецкие инвестиции в российскую экономику крайне велики — и они так же могут оказаться под ударом в случае значительного обострения ситуации на Донбассе.

«Германии полноценная война тут не нужна — и она предпринимает определенные попытки, чтобы ее избежать, — заметил эксперт. — В том числе, звонит президенту России».

Возможность начала военных действий, по словам собеседника ФАН, зависит от очень разных факторов.

«Можно вспомнить про Первую мировую войну, которой никто не хотел, но которая в конце концов началась, — сказал Солонников. — Она была сильно невыгодна большому количеству держав, а тогдашние лидеры России и Германии — император Николай Второй и его двоюродный брат Вилли (кайзер Вильгельм Второй. — Прим. ФАН) — переписывались до последнего, мило называя друг друга в письмах. Однако война все же случилась — и кузенам пришлось взяться за оружие. Как мы помним, кончилось это весьма плачевно, причем для обоих».

Политолог подчеркнул, что ситуация, при которой остановить маховик войны уже не удастся, может произойти и в наше время.