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Солонников: Война на Донбассе может быть столь же внезапной, как Первая мировая

Солонников: война на Донбассе может быть столь же внезапной, как Первая мировая

Война на Донбассе может произойти столь же внезапно, как Первая мировая — как сто с лишним лет назад, так и сейчас достаточно лишь поднести спичку, чтобы случился масштабный вооруженный конфликт. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала российского лидера отказаться от наращивания войсковых соединений у границ с Украиной, чтобы снизить напряженность в регионе. В ответ Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

«Нет ничего необычного в том, что именно Меркель обращается с такими речами к Владимиру Путину, — заметил Солонников. — Германия совершенно не заинтересована в крупном военном конфликте между Россией и Украиной. Всем понятно, что, если это произойдет, то идея «Северного потока» окажется полностью похороненной, а Берлину это совершенно не нужно. Кроме того, усложнится сотрудничество по ряду других важных проектов».

Политолог напомнил, что немецкие инвестиции в российскую экономику крайне велики — и они так же могут оказаться под ударом в случае значительного обострения ситуации на Донбассе.

«Германии полноценная война тут не нужна — и она предпринимает определенные попытки, чтобы ее избежать, — заметил эксперт. — В том числе, звонит президенту России».

Солонников: война на Донбассе может быть столь же внезапной, как Первая мировая

Возможность начала военных действий, по словам собеседника ФАН, зависит от очень разных факторов.

«Можно вспомнить про Первую мировую войну, которой никто не хотел, но которая в конце концов началась, — сказал Солонников. — Она была сильно невыгодна большому количеству держав, а тогдашние лидеры России и Германии — император Николай Второй и его двоюродный брат Вилли (кайзер Вильгельм Второй. — Прим. ФАН) — переписывались до последнего, мило называя друг друга в письмах. Однако война все же случилась — и кузенам пришлось взяться за оружие. Как мы помним, кончилось это весьма плачевно, причем для обоих».

Политолог подчеркнул, что ситуация, при которой остановить маховик войны уже не удастся, может произойти и в наше время.

«Страны Балтии и Польша вполне могут подталкивать Киев к масштабному конфликту с Россией, прекрасно понимая, что Украина после этого быстро развалится, и тогда Варшава сможет оттяпать от нее кусок побольше, — заметил эксперт. — Для Канады ситуация вполне безопасна, а США даже могут извлечь из нее выгоду. Однако большая война в условиях столкновения с ядерной державой, которой является Россия, тоже вряд ли входит в их планы».

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