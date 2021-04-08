Рождение ребенка — огромная радость для семьи и важное событие для государства. После демографической ямы, ставшей последствием тяжелых и нестабильных 90-х годов, в ситуации с рождаемостью в России наметилась тенденция к улучшению. Немалую положительную роль в этом процессе сыграла продуманная и последовательная политика, направленная на повышение рождаемости. Материнский капитал, льготная ипотека и другие дополнительные преференции привели к тому, что все больше семей решает не останавливаться на одном ребенке и задумывается о пополнении.

Мы поговорили с юристом Евгенией Галкиной и выяснили, какие пособия и выплаты положены матери (и не только) в связи с рождением второго ребенка, и как их получить.

Единовременное пособие при рождении второго ребенка

С появлением малыша на свет молодых родителей ждут не только приятные хлопоты, но и немалые расходы, связанные с покупкой приданного для нового члена семьи. Коляска, кроватка и одежда для новорожденного стоят немало, и единовременная помощь от государства может оказаться весьма кстати. С 1 февраля 2021 года ее размер составляет 18 886,32 рубля, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от региона проживания, главы которых вправе устанавливать свой коэффициент.

Получить выплату имеют право мать или отец, либо лица их заменяющие: опекуны, приемные родители, усыновители.

«Если один из супругов работает, а второй нет — выплатят тому, кто работает», — комментирует юрист Евгения Галкина.

По новым правилам единовременное пособие выплачивается напрямую органами ФСС.

Подать заявление на оформление выплаты необходимо в первые полгода жизни ребенка.

Материнский капитал

Данный вид государственной помощи существует в России с 1 января 2007 года, когда президент страны Владимир Путин подписал соответствующий документ. Этому важнейшему событию предшествовало выступление главы государства перед парламентерами, в котором говорилось о катастрофических демографических проблемах и растущей необходимости поиска путей их преодоления.

Материнский капитал должен был стать тем инструментом, который мотивировал бы молодые семьи на расширение численного состава. Первоначально данная мера поддержки полагалась семьям, в которых воспитывалось двое и более родных или приемных детей, а номинал сертификата составлял 250 000 рублей. Потратить эту сумму разрешалось только на покупку недвижимости.

С той поры прошло уже более 13 лет, и социальная программа полностью доказала свою состоятельность. За этот период своим правом воспользовалось порядка 10 миллионов семей. Размер выплаты регулярно индексируется, а круг возможностей для ее использования расширяется.

Евгения Галкина рассказывает, что в 2021 году размер материнского капитала составит 639 431,83 рубля в том случае, если второй ребенок в семье родился не ранее 1 января 2020 года. При этом, по словам нашего эксперта, подать заявление теперь можно в онлайн формате, а сроки рассмотрения значительно сократились.

Важно! Право на материнский капитал наступает с самого момента рождения или усыновления малыша, а вот реализовать его можно только после достижения ребенком трехлетнего возраста, кроме случаев, когда он идет на первоначальный взнос по ипотеке, ее погашение или уплату процентов по ипотечному займу, а также на приобретение товаров или услуг для ребенка-инвалида.

«Ежемесячная выплата для малоимущих также может быть оформлена сразу после рождения второго малыша», — дополняет наш эксперт.

Использовать средства по собственному усмотрению не получится даже после того, как ребенку исполнится три года. Закон предусматривает следующие возможности использования материнского капитала:

• Покупка жилья. Никаких особых условий к квартирам не предъявляется. Можно выбрать вариант как в новостройке, так и на вторичном рынке. Главное требование — выделить доли на всех членов семьи.

• Улучшение жилищных условий.

• Образование детей. Средства могут быть использованы в том числе на оплату частного детского сада, если имеется такая необходимость, либо на обучение старших или младших детей.

• Формирование накопительной части пенсии мамы.

• Приобретение товаров и оплата услуг для социальной реабилитации детей-инвалидов.

• Получение ежемесячной выплаты (только для малоимущих, чей ежемесячный доход не превышает 2МРОТ, установленного для конкретного региона).

Важно! Любые попытки обналичивания маткапитала незаконны и преследуются по закону!

Подать заявление на получение материнского капитала можно на сайте «Госуслуги». Туда же пришлют готовый сертификат, если ребенок родился после 15 апреля 2020 года. Остаток средств на счете также виден на сайте.

Несмотря на то, что капитал называется материнским, воспользоваться данной мерой государственной поддержки может в том числе и мужчина, если мама лишена родительских прав, умерла или числится пропавшей без вести.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Для тех, кто воспитывает родных или приемных детей в возрасте до трех лет, находясь в трудной жизненной ситуации, государство предусмотрело такую меру социальной поддержки как ежемесячная выплата из материнского капитала. Ее размер напрямую связан с прожиточным минимумом на ребенка, принятым в конкретном регионе во втором квартале прошлого года. Так, в Москве эта сумма составляет 15 582 рубля. При этом при назначении и расчете пособия учитывается не постоянная регистрация, а место фактического проживания.

Эти деньги берутся из материнского капитала, соответственно уменьшая его размер. Отказаться от их получения можно в любой момент по желанию заявителя.

Для получения пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. Евгения Галкина объясняет, что под среднедушевым доходом понимается сумма, приходящаяся на каждого члена семьи за установленный период.

«Если обратиться за пособием до того момента, как ребенку исполнится полгода, то на карту родителям перечислят сразу всю сумму, накопившуюся с момента рождения, — комментирует Евгения Галкина. — Если же вы не уложились в эти шесть месяцев, выплату назначат с момента обращения».

Оформить пособие можно в филиале Пенсионного фонда по месту жительства или в офисе МФЦ. Подача соответствующего заявления через «Госуслуги» пока что доступна не для всех регионов.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В столь юном возрасте младенец больше всего нуждается в материнской заботе, да и большинство дошкольных учреждений, как платных, так и бесплатных, обычно принимает воспитанников старше полуторогодовалого возраста. Получается, что выйти на работу молодая мама не может, а услуги нянь доступны не всем, да и не каждый готов оставлять малыша на попечение чужого человека, пусть и высококвалифицированного.

Чтобы помочь семье продержаться на плаву до того времени, как кроха немного подрастет, предусмотрена специальная ежемесячная выплата — пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Получают его лица, фактически осуществляющие уход за ребенком.

Однако размер выплаты будет зависит от того, трудоустроен ли человек официально. Если до выхода в декрет мама работала, в отпуске по уходу за ребенком она будет получать 40% от своего заработка, но не более 29 600 рублей. Раньше такое пособие оформлялось через работодателя. С 2021 его выплачивает ФСС напрямую работнице.

Безработная женщина, не имевшая до беременности официального источника дохода, получит положенный государством минимум — 7082 рубля. В таком случае за начислением выплаты нужно обращаться в территориальные органы соцзащиты.

Важно! Уйти в декрет может не только мама, но и папа, если это выгоднее и удобнее для семьи. В любом случае, ежемесячное пособие будет получать тот, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет

Новый вид выплат, появившийся совсем недавно. Выплачивается на каждого ребенка в семье от трех до семи лет включительно, независимо от их количества. Помощь получат не все — только самые нуждающиеся, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе.

С 1 апреля 2021 года при принятии решения о начислении пособия учитываются не только реальные доходы, но также принадлежащее семье имущество. По информации на сайте Министерства труда, в составе семьи будут также учитываться студенты очной формы образования младше 23-х лет и дети, взятые под опеку. Выплаты на детей-инвалидов в качестве источника дохода расцениваться не будут.

Базовый размер пособия составляет 50% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России его размер равняется 5650 рублей. Если и в этом случае доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума, выплата составит 75%. 100% получат те, кто и при условии получения 75% все еще окажется за чертой бедности.

Все подтверждающие документы необходимо предоставить в соцзащиту, сотрудники которой на их основании рассчитают точный размер выплаты.

Дополнительное пособие молодым семьям

Данная выплата является единовременной, ее размер при рождении (усыновлении) второго ребенка составляет семь прожиточных минимумов на душу населения, действительных в городе Москве.

Главные условия для получения пособия — оба или один из родителей должны быть моложе 30 лет, являться гражданами Российской Федерации и иметь постоянную регистрацию в Москве (хотя бы один родитель), действующую на момент рождения ребенка.

Подать заявление на оформление пособия молодым семьям можно только с помощью официального сайта мэра Москвы mos.ru