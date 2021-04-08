Артиллеристы ЮВО выполнили более 100 залпов из минометных установок «Сани» в Абхазии

Сухум, 8 апреля. Двусторонние ротные тактические учения в рамках контрольной проверки войск ЮВО с участием артиллерийских подразделений российской военной базы завершились в Абхазии.

Артиллеристы провели боевые стрельбы из 120-мм минометов 2Б-11, 2С12 «Сани» и штатного артиллерийского вооружения. Всего было выполнено около 100 залпов.

Военнослужащие ЮВО уничтожили удаленные командные пункты, бронетехнику и пехоту условного противника массированным огневым ударом из замаскированных укрытий. Кроме этого, военные в ходе маневров отработали смену огневых позиций в горной местности, ведение оборонительных действий, а также элементы тылового обеспечения подразделений при поддержке авиации, танковых экипажей.

На учениях задействовали более одной тысячи военнослужащих ЮВО, а также свыше 300 единиц военной техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ и 122-мм артиллерийские гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения одной из мотострелковых бригад ЮВО России получили в свое распоряжение реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».