В Китае рассказали, какой фразой командование ВМФ России привело в бешенство Японию

Пекин, 8 апреля. Маневры ВМФ России в Японском море заставили Токио понервничать и имели довольно неожиданную развязку.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu. В своей статье они напомнили, что недавно корабли ВМФ РФ выполнили стрельбы в Японском море. После завершения маневров произошло событие, которое буквально вывело из себя сдержанных японцев, передает «ПолитРоссия».

«Учения прошли успешно, но японская сторона едва ли этому сильно обрадовалась. Дело в том, что организовано оно было в районе, который называется «дверным проемом» на пути в Японию», — говорится в публикации.

Примечательно, что после стрельб представители России сделали заявление, которое вызвало бурную реакцию в Японии, приведя официальный Токио в бешенство.

«Россия оставила только одну фразу: «сохраняйте спокойствие и не нервничайте, это обычное упражнение». Далее российские корабли взяли курс на родные базы», — рассказали китайские журналисты.

Обозреватели считают, что маневры ВМФ России можно трактовать не только как тренировку, но и как сигнал для США. Американцам дали понять, что если они продолжат провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе, то в качестве ответа может быть оказано давление на их важнейшего союзника — Японию.

Ранее китайские СМИ писали, что Киев и Токио могут попытаться нанести двойной удар по России. Они также назвали основные цели вероятной атаки.