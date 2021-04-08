Народная милиция ДНР обвинила Киев в создании помех для работы ОБСЕ в Донбассе

Донецк, 8 апреля. Представители ДНР выдвинули обвинение Киеву в том, что украинское командование создает помехи для работы беспилотников СММ ОБСЕ.

Управление Народной милиции ДНР заявило, что Украина скрывает масштабное стягивание военной техники к линии соприкосновения в Донбассе и создает помехи для работы БПЛА специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам представителя военного ведомства республики, в районе населенного пункта Степановка украинские военнослужащие создали настолько сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS беспилотников СММ, что они даже не смогли взлететь.

«Мы не исключаем, что таким способом украинские оккупанты пытаются скрыть масштабное прибытие военной техники на железнодорожную станцию Константиновки, находящейся поблизости, о чем мы неоднократно сообщали ранее», — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.