Гражданская версия правительственного седана L5 проходит испытания в Китае

, 8 апреля. Автомобиль, который вскоре появится на китайском рынке, будет стоить около 47,5 млн рублей.

Судя по первым фотографиям, транспортное средство получит актуальный дизайн, сменив круглые фары на зауженные прямоугольные, между которыми разместится солидная радиаторная решетка. В целом новый седан напоминает флагман Hongqi H9.

По всей видимости, шестилитровый атмосферный двигатель V12 заменят на новый четырехлитровый турбированный мотор V8, выдающий 414 л.с., который будет работать в паре с восьмиступенчатым автоматом. Другие технические характеристики авто пока неизвестны.

Автомобиль можно купить по предзаказу. Если заявку одобрят, необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости, которая может доходить до 4 млн юаней (около 47,5 млн рублей).

На российском рынке появились премиальные седаны Aurus Senat, первым покупателям они будут доступны уже в мае по цене 22 млн рублей.