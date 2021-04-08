СМИ назвали имена возможных преемников нейтрализованного в ЦАР лидера боевиков Сидики

Банги, 8 апреля. Ожесточенное противостояние за право называться преемником Аббаса Сидики развернулось среди выживших членов группировки «Возвращение, восстановление в правах и реабилитация» (3R) в ЦАР.

Боевики недавно официально признали смерть полевого командира от тяжелого ранения, которое он получил в прошлом году в бою с правительственными войсками.



Некогда грозное объединение бандитов на данный момент фактически прекратило свое существование после разгрома центральноафриканской армией. Однако бывшие подручные Сидики решили побороться хотя бы за формальное звание нового главаря «группировки».



Один из претендентов — Сембе Боббо ранее считался полевым командиром в 3R. Его соперник — Сиво Чиргу. Он являлся заместителем Сидики до 20 июня 2020 года, пока его не изгнали за дезертирство.

В конце прошлого года накануне выборов главы Центральноафриканской Республики группировка 3R вошла в сколоченную экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Боевики грабили мирное население и пытались сорвать голосование, но грамотные действия военнослужащих ЦАР, обучением которых занимались российские инструкторы, нарушили планы Бозизе.

Впоследствии правительственные войска перешли в контрнаступление. Как отметил советник президента республики по национальной безопасности Валерий Захаров, к началу апреля армия ЦАР ликвидировала действовавшие в стране бандформирования.



Пример разразившейся распри в 3R показателен — боевики в ЦАР деморализованы и разрознены. Захаров отмечает, что мелкие отряды бандитов еще перемещаются в некоторых районах страны, однако армия продолжает операции по зачистке местности. Власти республики уже перешли к восстановлению и развитию экономики.