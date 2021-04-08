Занятия по огневой подготовке провели на российской военной базе Кант в Киргизии

Бишкек, 8 апреля. Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии выполнили учебные стрельбы на горном полигоне Ала-Тоо.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что в ходе занятий по огневой подготовке личный состав выполнил стрельбу по статичным и появляющимся целям из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Солдаты также оттачивали навыки метания ручных гранат.

Подчеркивается, что к маневрам привлекались военнослужащие подразделений охраны, технической эксплуатационной части и службы наземного обеспечения полетов соединения.

Напомним, что объединенная российская военная база Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане отразили ракетно-авиационный удар условного противника в ходе учений.