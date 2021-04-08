Оказавшаяся под капельницей Бузова потеряла голос из-за стресса

Москва, 8 апреля. Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова заставила поклонников волноваться, показав, как ей ставят капельницу. Звезде пришлось вызвать врача из-за сильного стресса.

О проблемах с самочувствием исполнительница хита «Мало половин» рассказала в своих Instagram Stories. Бузова уснула под капельницей, а ее телефон в это время буквально разрывался от сообщений. Проснувшись, певица поспешила успокоить фанатов и близких.

«Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль», — поделилась телеведущая.

Звезда «Дома-2» отметила, что вовремя спохватилась и вызвала врача. После капельницы и записи видео для подписчиков Бузова немного поспала, а затем отправилась на выступление в Киров.

Возможно, стресс певицы связан с проблемами в личной жизни. Пару месяцев назад исполнительница пережила болезненный разрыв со своим экс-возлюбленным, рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. Бывший бойфренд певицы недавно опубликовал шуточный ролик, который в Сети восприняли как пародию на его отношения с Бузовой.