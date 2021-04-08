Белоруссия опережает график по перебросу транзита из Литвы в Россию

Москва, 8 апреля. Возможно вскоре Минск докажет, что лишение Клайпедского порта основного источника его доходов — транзита калийных удобрений из Белоруссии — вполне вероятный сценарий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что объемы транзита нефтепродуктов из республики в порты Ленобласти превышают запланированные на четверть. Он отметил, что Москва и Минск не только сотрудничают в сфере грузовых перевозок, а и формируют новый международный транспортный коридор.

По итогам марта 2021 года Белоруссия поставила для перевалки через терминал порта Усть-Луга почти 111 тысяч тонн бензина, против запланированных 86 тысяч тонн. Еще порядка 96,6 тысячи тонн мазута были поставлены в Петербургский нефтяной терминал, а запланированный объем составлял 90 тысяч тонн. Более того, в Усть-Лугу было направлено 14,6 тысячи тонн газойля. Хотя в марте поставок данного вида груза не планировалось, отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Белоруссия не просто выполняет свои обязательства по переброске грузов из портов стран Прибалтики — она опережает график, отмечает портал RuBaltic.Ru

Министерство энергетики Белоруссии ранее назвало причины отключения трансграничных ЛЭП с Литвой.