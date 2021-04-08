Москва, 8 апреля. Финансовый эксперт Руслан Пичугин рассказал журналистам о возможных перспективах приобретения драгметалла.

Золото традиционно считается активом-убежищем для инвесторов: оно направлено на защиту сбережений, а не на накопление. По информации агентства Bloomberg, золотые инвестиционные фонды зарегистрировали чистый приток около 200 млн долларов за неделю, отмечает аналитик.

«Возможно, это сигнал к покупке золота, так как перспективы его дальнейшего роста могут быть связаны с разгоном инфляции в США», — добавил Пичугин.

Эксперт называет причиной тенденции реализацию масштабных пакетов экономических стимулов. Золото способно подорожать в 2021 году до 2100–2200 долларов за тройскую унцию из-за низких процентных ставок. Также на рост цены драгметалла указывают ослабление доллара и рост продаж физического металла в виде ювелирных изделий и инвестиционных монет. Таким образом, сегодня приобретение золота может оказаться очень своевременным.

Российская «ставка на золото» позволила России фактически выйти из зоны влияния так называемой «империи доллара». Также эта стратегия помогла Москве усилить стабильность финансовой системы страны, пишет Федеральное агентство новостей.