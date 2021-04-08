В США заявили о наибольшей численности ВС России на границе с Украиной с 2014 года

Вашингтон, 8 апреля. Представители Белого дома заявили, что США фиксируют наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.

В сообщении Вашингтона также отмечается, что США обсуждают передвижение подразделений ВС России вблизи Украины с союзниками по НАТО. Стоит напомнить, что в Киеве действия российских военнослужащих были расценены как «подготовка к боевым действиям».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка российских войск у границ Украины не несет никакой угрозы и будет находиться в регионе столько, сколько потребуется. Он отметил, что личный состав находится на тех позициях, которые считаются необходимыми и целесообразными на текущий момент.