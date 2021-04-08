Пять человек пострадали в ДТП под Тулой

Тула, 8 апреля. Легковой автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся на трассе в Тульской области, пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в Богородицком районе на 18-м километре автодороги Богородицк — Товарковский — Куркино. Всех пострадавших увезли в больницу, двое из них — несовершеннолетние, они получили травмы средней степени тяжести. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Четыре человека серьезно пострадали в аварии на трассе Пермь — Березники, сообщал ФАН. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями.