Недальновидная политика Вашингтона может обернуться для США кризисом и крахом доллара

Вашингтон, 8 апреля. Масштабный экономический кризис может возникнуть в США из-за недальновидной политики Белого дома, заявил экономический эксперт, инвестиционный консультант Лоуренс Лепард.

В эфире телевизионной программы Keiser Report независимый эксперт перечислил факторы, которые говорят о надвигающемся крахе экономики Соединенных Штатов и назвал ошибки Вашингтона. Он напомнил, что 37-й президент страны Ричард Никсон в ходе своего пребывания на посту допустил большой промах, отказавшись от золотого стандарта. Это стало причиной серьезных экономических последствий и Вашингтону предстоит еще долго расплачиваться за ошибки прошлого, передает «Политпазл».

Лепард обратил внимание, что доллар сейчас не имеет никакой «страховки» в виде ценных активов. Нацвалюта США стала всего лишь цветной бумажкой, которая полностью отделилась от золотого стандарта.

При этом Белый дом не обращает внимания на серьезные проблемы в экономике страны и пытается «заткнуть» их с помощью вливания дополнительных средств. Рано или поздно Вашингтон будет не в силах контролировать работу печатного станка, что повлечет за собой крупнейший экономический кризис, заключил эксперт.

Американское издание Schiff Gold ранее признало эффективной политику России по отказу от доллара.