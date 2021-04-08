Вторая репетиция парада ко Дню Победы прошла в десяти городах на юге России

Симферополь, 8 апреля. Десять городов на юге России провели вторую репетицию парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Более 15 тысяч военнослужащих ЮВО приняли участие в тренировках парадных расчетов в составе гарнизонов. Также в репетиции торжественного военного шествия были задействованы представители разных силовых структур и ведомств, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов.

Вторая тренировка парада проходила в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В механизированных колоннах было задействовано более 500 единиц современных и исторических образцов военной техники. Всего до 9 мая планируется провести десять репетиций парада ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что летчики ВВО начали подготовительные полеты к параду Победы. Тренировки проходят на аэродроме Хурба под Комсомольском-на Амуре.