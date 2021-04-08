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Дезорганизованные боевики совершают одиночные набеги в удаленных районах ЦАР

Дезорганизованные боевики совершают одиночные набеги в удаленных районах ЦАР

Банги, 8 апреля. Жители удаленных районов Центральноафриканской Республики страдают от участившихся несистемных нападений боевиков, оставшихся от «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Результатом масштабной контртеррористической операции правительственных сил ЦАР при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов стал разгром действовавших в стране группировок. Об этом заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Тем не менее в стране остаются отдельные группы бандитов, которые еще длительное время будут бродить по полям, избегая стычек с вооруженными силами страны. Как отметил Захаров, большинство из боевиков прибыли в ЦАР «на заработки». Поэтому сейчас деморализованные и лишенные единого руководства наемники пытаются воспользоваться последним шансом ограбить жителей провинциальных регионов страны.

Местные жители просят правительство принять меры для окончательного решения вопроса с радикалами. И, откликаясь на требования граждан, армия изменила тактику борьбы с бандитами. Ранее вооруженные силы ограничивались изгнанием экстремистов из населенного пункта. Но теперь отряды FACA продолжают преследовать врага в джунглях, чтобы окончательно вернуть мир в дома центральноафриканцев.

При этом власти республики уже переключаются на решение новой задачи — экономического восстановления ЦАР. По словам Захарова, для этого потребуется помощь сторонних инвесторов, и правительство в Банги возлагает большие надежды на сотрудничество с Россией по данному вопросу.

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