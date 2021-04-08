Дезорганизованные боевики совершают одиночные набеги в удаленных районах ЦАР

Банги, 8 апреля. Жители удаленных районов Центральноафриканской Республики страдают от участившихся несистемных нападений боевиков, оставшихся от «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Результатом масштабной контртеррористической операции правительственных сил ЦАР при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов стал разгром действовавших в стране группировок. Об этом заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Aujourd'hui, j'ai communiqué avec Moscou et j'ai participé à la table ronde du Club africain sur la situation actuelle en RCA. Nous avons discuté des perspectives de l'économie et de la vie publique dans les conditions que le gouvernement contrôle tout le territoire du pays. — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 2, 2021

Тем не менее в стране остаются отдельные группы бандитов, которые еще длительное время будут бродить по полям, избегая стычек с вооруженными силами страны. Как отметил Захаров, большинство из боевиков прибыли в ЦАР «на заработки». Поэтому сейчас деморализованные и лишенные единого руководства наемники пытаются воспользоваться последним шансом ограбить жителей провинциальных регионов страны.

Местные жители просят правительство принять меры для окончательного решения вопроса с радикалами. И, откликаясь на требования граждан, армия изменила тактику борьбы с бандитами. Ранее вооруженные силы ограничивались изгнанием экстремистов из населенного пункта. Но теперь отряды FACA продолжают преследовать врага в джунглях, чтобы окончательно вернуть мир в дома центральноафриканцев.

При этом власти республики уже переключаются на решение новой задачи — экономического восстановления ЦАР. По словам Захарова, для этого потребуется помощь сторонних инвесторов, и правительство в Банги возлагает большие надежды на сотрудничество с Россией по данному вопросу.