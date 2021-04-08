Анастасия Волочкова рассказала о срыве из-за плотного графика

Москва, 8 апреля. Постоянные съемки и большое количество мастер-классов довели светскую львицу Анастасию Волочкову практически до истощения. Об этом артистка рассказала подписчикам в Instagram.

Сильный характер балерины не позволяет ей сдаться, несмотря на всю усталость. Однако чрезмерная нагрузка сильно влияет на ее общее состояние. Волочкова рассказала, что при любых недомоганиях она всегда идет в танцзал.

«Сегодня я окончательно поняла, что дико устала и выхолощена... Но я боец по жизни! И всегда при любых недомоганиях встаю и иду в балетный зал. И выхожу на сцену», — написала артистка в соцсети.

Кроме ежедневных занятий и репетиций, звезда принимает участие в большом количестве ток-шоу, телепрограмм. Она ведет кучу мастер-классов и лекций, встреч и важных переговоров. И в какой-то момент весь груз ежедневных дел и плотный график довели Волочкову до нервного срыва.

«Это здорово — быть востребованной. Но я чувствую, что в какой-то момент просто сорвалась. Это все ведь отнимает большое количество сил и энергии», — поделилась бывшая солистка Большого театра.

Однако, по мнению поклонников, усталость и нервные срывы пошли Волочковой на пользу. Недавно звезда опубликовала фотографию со съемок «Анекдот-шоу». Впервые за долгое время внешний вид светской львицы вызвал исключительно восхищение.