Тулячка выхаживает суриката-спинальника

Тулячка Анастасия Огольцова несколько месяцев назад стала счастливой обладательницей суриката по имени Руна. Сейчас — он любимец в семье Анастасии. Но для этого малыша все могло закончиться очень печально.

«Я работаю администратором в ветеринарной клинике. Несколько месяцев назад к нам на прием принесли полуторамесячного суриката с переломом позвоночника. Позже во время обследований выяснилось, что у зверька были и другие переломы: и задние лапки, и ребра были повреждены. По всей видимости, его или уронили с большой высоты или прищемили дверью. Шансов «починить» его не было. Врачи сказали хозяевам, что ходить он не сможет. Тогда владельцы суриката решили его усыпить, объяснив это тем, что у них нет возможности за ним таким ухаживать. Ведь помимо того, что не действуют задние лапы, у Руна произвольное мочеиспускание. И с этим ничего нельзя сделать. Мне его стало жалко. Я попросила владельцев написать отказ и забрала его себе», — рассказала ФАН Анастасия Огольцова.

В семье Анастасии живет восемь кошек и три собаки. Они с радостью приняли Руна в семью. Малыш прекрасно со всеми ладит, но самый любимый член этой семьи — чихуахуа по кличке Марго. Эти двое не разлей вода.

«Кстати, изначально его владельцы думали, что Руна — девочка, поэтому, собственно, так и назвали. Позже выяснилось, что он мальчик. Но он уже привык к своей кличке, откликается на нее. Поэтому мы решили не менять имя», — говорит Анастасия.

Сейчас Руна живет почти полноценной жизнью, совершенно не чувствуя себя ущемленным. Малыш очень активный и игривый. И даже не понимает, что он болен.

«Время от времени мы его выпускаем из клетки погулять. Он настолько активно двигается, что частенько стесывает передние лапки. Приходится их смазывать зеленкой и заклеивать пластырем», — говорит Анастасия.

Вообще сурикаты очень своенравные. Они многое понимают, но выполнять команды не любят. Руна же очень покладистый.

«Знает хорошо свою кличку. Совершенно неагрессивный. Наша семья – это его стая. Одних любит меньше, других — больше, но в целом, ко всем относится вполне лояльно. А вот новых животных в свою стаю вряд ли примет», — продолжает хозяйка суриката.

Чужаков сурикаты не любят. Руна же спокойно относится к гостям, может даже посидеть у них на руках.

«Нам в этом плане с Руна очень повезло! Слегка недолюбливает только двух наших кошек из восьми. Может их схватить, но только в том случае, если они будут сами его провоцировать. Например, полезут в его миску», — говорит Анастасия.

Что касается питания, то оно у него разнообразное: и фрукты, и творог, и мясо, и насекомые. Это обязательно должно входит в полноценный рацион, ведь он растет. Только в августе ему исполнится год.

Сурикатов многие заводчики приучают к лотку. В случае с Руна дело обстоит сложнее из-за его недуга.

«У Руна произвольное мочеиспускание. Приходится его чаще мыть. Кстати, моча у них практически не имеет запаха. И раз в день надо помогать ему опорожнять до конца мочевой пузырь. Сам, к сожалению, он это делать не может. Вот, собственно, и все особенности ухода. Для нас он — любимый член семьи. Мы к нему сразу привязались», — продолжает собеседница ФАН.

А вообще, сурикаты — это что-то среднее между кошкой и собакой. Если у вас нет аллергии на шерсть, есть желание и много свободного времени, то содержать суриката дома вполне реально. Просто немного сложнее, чем кошку или собаку.

Ну, а Руна повезло. Он обрел не просто любящую семью. Муж и сестра Анастисии – ветеринарные врачи. Так что малыш круглые сутки под контролем специалистов, которые еще и души в нем не чают.