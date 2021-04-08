Полиция Екатеринбурга не нашла опасных предметов в «заминированных» школах

Екатеринбург, 8 апреля. Правоохранители Екатеринбурга закончили проверку после сообщений о «минировании» школ и детсадов, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Проверочные мероприятия прошли во всех школах и детских садах после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Кроме того, эвакуация прошла в Октябрьском районном суде.

Информация о «минировании» поступила в единую диспетчерскую службу. Полученное сообщение передали правоохранителям. Взрывных устройств нигде обнаружено не было.

Еще одна эвакуация прошла в здании отдела главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Людей вывели из помещений из-за анонимного письма о «минировании», сообщал ФАН.