Американские сенаторы рассмотрят законопроект о борьбе с влиянием Китая

Вашингтон, 8 апреля. Американские сенаторы планируют рассмотреть законопроект о противодействии "китайскому влиянию" на заседании 14 апреля. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США рассмотрят законопроект о стратегической конкуренции, передает агентство Reuters. Вашингтон может задействовать ряд "дипломатических и стратегических инициатив" для противодействия Пекину.

«Стратегическая конкуренция с КНР является главным приоритетом внешней политики США», — приводит агентство текст законопроекта.

Документ указывает на необходимость «отдавать приоритет военным инвестициям». Авторы инициативы уверены, что Соединенные Штаты должны призывать союзников к сдерживанию «агрессии» Китая.

Президент США Джо Байден ранее направил военные корабли в спорный район Южно-Китайского моря. Политик принял такое решение из-за растущей напряженности в отношениях с КНР.