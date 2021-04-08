Похудевшую Пегову в балетном наряде сравнили с Волочковой

Москва, 8 апреля. Звезда фильма «Родные» Ирина Пегова предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Актриса восхитила фанатов, попозировав в балетной пачке и пуантах.

Фотографии Пеговой в необычном наряде появились на ее странице в Instagram. Актриса сфотографировалась с артистами Большого театра, которые, видимо, пришли на ее выступление.

«Солисты Большого театра, большого балета пришли в гости! Я перед вами млею, вы знаете мое восхищение перед вашим трудом и талантом!» — написала Пегова.

На кадрах актриса выглядит заметно похудевшей, при этом на снимках хорошо видны ее шикарные формы. Пегова буквально затмила остальных артистов и поразила поклонников фигурой. Разумеется, подписчики не смогли удержаться о сравнения актрисы с известной балериной Анастасией Волочковой.

«Из-за форм Пеговой не сразу увидел гостей!»; «Ах, какие формы! Ирина, вы великолепны!»; «Просто чумовые снимки! Улыбка сама расплывается»; «Волочкова отдыхает!»; «Ах, какой воздушный, наполненный образ! Эти кудряшки, юбка...» — написали комментаторы.

Недавно Ирина Пегова появилась перед поклонниками в образе «колхозницы». Актриса, обернувшая голову расписным платком, устроила фотосессию в коровнике.