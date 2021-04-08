Пожилой педофил надругался над девочкой в Иванове

Иваново, 8 апреля. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в домогательствах 10-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

По версии следователей, 72-летний мужчина, не применяя к ребенку насилия, совершил в отношении малолетней действия сексуального характера.

Пенсионер был задержан спустя трое суток, злоумышленника уже заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что житель Петербурга попытался изнасиловать 15-летнюю девочку в коридоре общежития. Его задержали и доставили в участок.