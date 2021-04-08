Африканскую коллекцию Николая Гумилева покажут на выставке в честь 135-летия поэта

Санкт-Петербург, 8 апреля. Выставка, посвященная дню памяти Николая Гумилева, откроется 15 апреля в Северной столице России. Основу экспозиции составят материалы африканской экспедиции поэта.

Сотрудники Кунсткамеры и музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме решили необычным образом подойти к празднованию 135-летия со дня рождения Гумилева. В рамках проекта «Колдовская страна» зрители увидят фотографии из личной коллекции поэта, которые он сделал в Африке в начале прошлого века.



Также на выставке представят снимки 2008 года. Их сделали сотрудники музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН), которые отправились по следам экспедиции Гумилева 1913 года. Ученые постарались сделать фотографии с тех же ракурсов, с которых снимал поэт, чтобы показать, как изменилась Африка за прошедшие сто лет.

Накануне Первой мировой войны Николай Гумилев отправился в Абиссинию (старое название Эфиопии – прим. ред.). Результатом экспедиции стал сборник стихов «Шатер». Но вместе с ним поэт привез богатую этнографическую коллекцию. После расстрела писателя в 1921 году собранные им материалы оказались невостребованными, хотя они могли бы обеспечить стране лидерство в области изучения Восточной Африки и ислама.

Спустя 108 лет коллекция наконец предстанет перед широкой публикой, причем дополненная снимками, сделанными уже в наши дни.

«Соседство фотографий друг с другом выглядит очень эффектно, как будто Абиссиния, которая часто снилась Гумилеву, и в 21-м веке остается такой же, какой увидел ее поэт Серебряного века», — говорится на сайте Кунсткамеры.

Выставка продлится до 26 августа, после чего откроется онлайн-экспозиция «Африканский дневник. Экспедиция длиною в век».