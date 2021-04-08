Улетевшая на Мальдивы Муцениеце оставила детей на Прилучного

Москва, 8 апреля. Актриса Агата Муцениеце, улетевшая отдыхать на Мальдивы, оставила своих сына и дочь от звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного на отца.

Совсем недавно артистка уже была на райских островах вместе с наследниками, однако на этот раз устроила отпуск на море только себе. По словам Муцениеце, такое происходит с ней впервые с момента рождения детей.

Пока знаменитость наслаждается шикарным отдыхом, Тимофей и Мия проводят время в компании Прилучного. Бывший муж Муцениеце делится кадрами с наследниками в Instagram Stories. Например, актер показал ужин, который он приготовил для сына и дочери. Прилучный угостил детей домашними бургерами, и наследники высоко оценили его кулинарные таланты. Себя же актер побаловал олениной.

Муцениеце и Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Актеры прожили вместе девять лет, но летом 2020 года развелись. После расставания звездной пары Тимофей и Мия живут с матерью, однако отец детей тоже регулярно проводит с ними время.

Предполагается, что сейчас Прилучный встречается с актрисой Мирославой Карпович, известной широкой публике по сериалу «Папины дочки». Артист не комментирует сообщения об этом романе, но недавно он впервые опубликовал фото своей предполагаемой избранницы.