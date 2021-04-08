Глава Роспотребнадзора назвала условие потери интереса коронавируса к человеку

Москва, 8 апреля. Когда уровень вакцинации в России преодолеет отметку в 50% населения, COVID-19 прекратит распространение среди граждан. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирусу станут «неинтересны» люди тогда, когда привиться смогут порядка 60% населения, подчеркнула глава ведомства в четверг. По словам Поповой, этот показатель должен быть достигнут к началу осени текущего года.

«Ему будет неинтересно, и он уйдет», — выразила уверенность Попова.

Рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начать наблюдаться к осени этого года. Такое мнение недавно высказала глава Роспотребнадзора.

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