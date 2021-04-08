Зюганов предрек врио губернатора Ульяновской области победу на сентябрьских выборах

Ульяновск, 8 апреля. Жители Ульяновской области поддержат на предстоящих выборах врио губернатора региона Алексея Русских, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Партийный лидер оценил назначение коммуниста Русских на пост временно исполняющего обязанности руководителя Ульяновской области. Зюганов дал комментарий ТАСС.

«Я считаю: хорошее назначение. Но время — кризисное, время — трудное, время — вирусное. Надо будет втройне работать, сплачивая всех на решение главных задач», — подчеркнул лидер КПРФ.

Жители региона отдадут свои голоса на предстоящих сентябрьских выборах Алексею Русских, уверен Зюганов. Врио губернатора обладает для этого «всеми необходимыми качествами», добавил руководитель партии.

Русских занял пост врио губернатора области после отставки главы региона Сергея Морозова. По словам бывшего руководителя Ульяновской области, он планирует принять участие в думских выборах.