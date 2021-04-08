Живущих за границей россиян заинтересовали прививочные туры в Россию

Москва, 8 апреля. Россияне, живущие за рубежом, смогут прибыть в Россию для прохождения процедуры вакцинации от COVID-19. Специально для них был создан особый прививочный тур.

Проживающие за рубежом россияне стали интересоваться возможностью получения вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей сети Cosmos Hotel Group.

Специально для них сервисом Cosmos Travel будут организованы специальные туры. Путешественникам предлагается два пакета: одиночная поездка сроком на 21 день и двухразовая поездка на три дня. В первом случае туристам не понадобится лететь в Россию несколько раз для получения всех необходимых компонентов препарата. Однако такой вариант обойдется в 1500 евро. Стоимость второго пакета ниже — 700 евро. В цену входит размещение в отеле, переезды и сопровождение в пункт вакцинации.

Как уточнили представители услуг, туристы смогут выбрать любой город России. Тем не менее рекомендуется выбирать именно Москву, так как частота авиаперелетов в столицу государства значительно выше.

Ранее заместитель главы Министерства цифрового развития РФ Олег Качанов рассказал, как внести в COVID-сертификат данные о загранпаспорте. Для этого достаточно воспользоваться порталом «Госуслуги».