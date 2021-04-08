НМ ЛНР: бойцы ВСУ замечены на участке разведения сил в Донбассе

Луганск, 8 апреля. Солдаты ВСУ были замечены на участке отвода сил у поселка Золотое, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Наблюдатели Луганской Народной Республики обнаружили двух украинских военнослужащих на бывших позициях ВСУ возле поселка Золотое. Луганский офицер добавил, что НМ ЛНР ведут постоянное наблюдение за перемещением солдат Вооруженных сил Украины. Ополченцы при этом строго придерживаются режима перемирия и готовы реагировать на меняющуюся обстановку.

«На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ», — указал Филипоненко.

Обстановка на юго-востоке Украины начала обостряться с февраля 2021 года. В ЛДНР сообщают об обстрелах с украинских позиций. Применяется артиллерия и ударные беспилотники. Сообщается о жертвах среди солдат и гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил обострение ситуации в Донбассе во время своего визита в регион.