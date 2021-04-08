Частичная выплата долгов по зарплате не остановила забастовку врачей в Нигерии

Абуджа, 8 апреля. Врачи Нигерии продолжили общенациональную забастовку, продолжающуюся уже вторую неделю. Основным требованием бастующих является выплата задолженности по заработной плате в полном объеме.
Министр труда и занятости Крис Нгиге заявил, что представители «Национальной ассоциации врачей-ординаторов» (NARD) не согласились возобновить работу, несмотря на частичную ликвидацию долгов правительства перед медиками.
Patients groan in Abuja public hospitals as NARD strike hits hard https://t.co/BlqbtHxZ4F— Onward Nigeria (@OnwardNG) April 8, 2021
В рамках Всемирного дня здоровья власти Нигерии обратились к членам NARD с призывом прекратить забастовку и вернуться к работе. Но в ассоциации настроены дождаться полного выполнения требований.
В коммюнике NARD от 7 апреля отмечает, что некоторые врачи действительно получили причитающиеся им деньги, но большинство еще ожидает погашения задолженности.
THE COMMUNIQUE ISSUED AT THE END OF A VIRTUAL EXTRAORDINARY NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL (NEC) MEETING HELD ON THE 7TH APRIL 2021. @channelstv @LabourMinNG @Fmohnigeria @nmanigeria @MBuhari @GarShehu @ProfOsinbajo @DrAhmadLawan @femigbaja pic.twitter.com/y1wBJHeD9x— NARD NIGERIA (@nard_nigeria) April 8, 2021
Кроме того, остаются невыполненными прочие требования медиков: увеличение надбавки за вредную работу на 50%, выплата стимулирующего пособия за риск заразиться коронавирусом от инфицированных пациентов, а также страховка на случай смерти от COVID-19 или других заболеваний.
«Мы хотим использовать забастовку, чтобы подтвердить нашу приверженность предоставлению специализированной медицинской помощи нигерийцам. Но мы должны прежде всего заботиться о нашем собственном здоровье и благосостоянии, чтобы оказывать стандартную медицинскую помощь нашим пациентам. Это соответствует нашей врачебной клятве», — говорится в заявлении ассоциации.
Местные жители выступают на стороне врачей, хотя протесты усугубляют и без того тяжелую обстановку в области здравоохранения. По данным Нигерийского центра по контролю заболеваний (NCDC), только за 7 апреля в стране выявлено 58 новых случаев заболевания COVID-19.
Больше всего заболевших в штате Лагос.
Всего вирус обнаружен у 163 388 нигерийцев. Вылечилось 153 630 человек, 2058 граждан республики не смогли справиться с болезнью.
58 new cases of #COVID19Nigeria;— NCDC (@NCDCgov) April 6, 2021
Lagos-32
Kaduna-5
Enugu-4
Kano-4
Edo-3
FCT-3
Osun-3
Abia-1
Bauchi-1
Gombe-1
Rivers-1
163,388 confirmed
153,630 discharged
2,058 deaths pic.twitter.com/cC6pc0pMlk