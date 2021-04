Частичная выплата долгов по зарплате не остановила забастовку врачей в Нигерии

Абуджа, 8 апреля. Врачи Нигерии продолжили общенациональную забастовку, продолжающуюся уже вторую неделю. Основным требованием бастующих является выплата задолженности по заработной плате в полном объеме.

Министр труда и занятости Крис Нгиге заявил, что представители «Национальной ассоциации врачей-ординаторов» (NARD) не согласились возобновить работу, несмотря на частичную ликвидацию долгов правительства перед медиками.

Patients groan in Abuja public hospitals as NARD strike hits hard https://t.co/BlqbtHxZ4F

В рамках Всемирного дня здоровья власти Нигерии обратились к членам NARD с призывом прекратить забастовку и вернуться к работе. Но в ассоциации настроены дождаться полного выполнения требований.

В коммюнике NARD от 7 апреля отмечает, что некоторые врачи действительно получили причитающиеся им деньги, но большинство еще ожидает погашения задолженности.

THE COMMUNIQUE ISSUED AT THE END OF A VIRTUAL EXTRAORDINARY NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL (NEC) MEETING HELD ON THE 7TH APRIL 2021. @channelstv @LabourMinNG @Fmohnigeria @nmanigeria @MBuhari @GarShehu @ProfOsinbajo @DrAhmadLawan @femigbaja pic.twitter.com/y1wBJHeD9x