Частичная выплата долгов по зарплате не остановила забастовку врачей в Нигерии

Абуджа, 8 апреля. Врачи Нигерии продолжили общенациональную забастовку, продолжающуюся уже вторую неделю. Основным требованием бастующих является выплата задолженности по заработной плате в полном объеме.

Министр труда и занятости Крис Нгиге заявил, что представители «Национальной ассоциации врачей-ординаторов» (NARD) не согласились возобновить работу, несмотря на частичную ликвидацию долгов правительства перед медиками.

Patients groan in Abuja public hospitals as NARD strike hits hard https://t.co/BlqbtHxZ4F — Onward Nigeria (@OnwardNG) April 8, 2021

В рамках Всемирного дня здоровья власти Нигерии обратились к членам NARD с призывом прекратить забастовку и вернуться к работе. Но в ассоциации настроены дождаться полного выполнения требований.

В коммюнике NARD от 7 апреля отмечает, что некоторые врачи действительно получили причитающиеся им деньги, но большинство еще ожидает погашения задолженности.

Кроме того, остаются невыполненными прочие требования медиков: увеличение надбавки за вредную работу на 50%, выплата стимулирующего пособия за риск заразиться коронавирусом от инфицированных пациентов, а также страховка на случай смерти от COVID-19 или других заболеваний.

«Мы хотим использовать забастовку, чтобы подтвердить нашу приверженность предоставлению специализированной медицинской помощи нигерийцам. Но мы должны прежде всего заботиться о нашем собственном здоровье и благосостоянии, чтобы оказывать стандартную медицинскую помощь нашим пациентам. Это соответствует нашей врачебной клятве», — говорится в заявлении ассоциации.

Местные жители выступают на стороне врачей, хотя протесты усугубляют и без того тяжелую обстановку в области здравоохранения. По данным Нигерийского центра по контролю заболеваний (NCDC), только за 7 апреля в стране выявлено 58 новых случаев заболевания COVID-19.

Больше всего заболевших в штате Лагос.

Всего вирус обнаружен у 163 388 нигерийцев. Вылечилось 153 630 человек, 2058 граждан республики не смогли справиться с болезнью.