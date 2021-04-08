Дочь Панина стала воровать у соседей в Испании

Аликанте, 8 апреля. Переехавший на ПМЖ в Испанию актер Алексей Панин приучает свою дочь Анну к воровству. Видео с незаконными поступками дочери артист опубликовал в Instagram.

В прошлом году скандально известный актер эмигрировал в Испанию. С тех пор в Россию он прилетает исключительно по рабочим вопросам или забрать дочь в гости.

Сейчас Панин проводит время в компании своей дочери Анны, о чем активно рассказывает подписчикам в Instagram. В личном блоге актера недавно появилось неоднозначное видео. Артист запечатлел подростка в момент воровства. На записи девочка протянула руки на территорию соседей и обдирает дерево с лимонами.

«Жаль, что водка не растет!» — иронично подписал публикацию звезда фильма «Жмурки».

Актер на записи рассказал, что предложил своей дочери стащить всего один плод к чаю, а она, в свою очередь, не смогла остановиться и набрала огромную кучу.

«Хватит, иди уже сюда, это ты на продажу уже набираешь», – кричит своей дочери Панин.

Общение звезды с дочерью уже неоднократно шокировало фолловеров. Некоторое время назад Панин опубликовал серию снимков, на которых запечатлена его дочь-подросток. Под публикацией он отметил, что вскоре его наследница сможет «подвинуть» королев подиума. Позже артист и вовсе заявил, что планирует «продать» ребенка и жить на ее обеспечении.