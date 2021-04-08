Эффективность институтов развития Северного Кавказа оценили аудиторы СП

Пятигорск, 8 апреля. Некоторые системные проблемы были выявлены в ходе плановой проверки Счетной палаты институтов развития Северо-Кавказского федерального округа.

Несмотря на достаточное обеспечение ресурсами созданных институтов развития — акционерных обществ «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа» их работа характеризуется низкой результативностью и отсутствием достижений стратегических целей и задач, для которых те создавались. По состоянию на 31 декабря 2020 года на деятельность из средств федбюджета было направлено 73 млрд рублей, следует из отчета аудиторов.

Кроме того, отмечается, что в мерах, которые приняты региональными корпорациями для привлечения внебюджетного финансирования, прослеживается недостаточная результативность. Так, привлечено 8,5 млрд рублей, что составляет всего 70% от запланированного уровня.

Полученные СП данные показывают проблемы в организации деятельности институтов развития. В то же время выявлено положительное влияние на развитие некоторых отраслей экономики.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил эффективность выплат, начисленных российским семьям с детьми в прошлом году.