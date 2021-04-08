Губернатор Новосибирской области провел личный прием жителей региона

Новосибирск, 8 апреля. Жители Новосибирска во время личного приема обсудили с главой области Андреем Травниковым вопрос строительства новой котельной.

Травников заявил, что в Каргате построят новую газовую котельную. С такой просьбой к главе региона обратились жители. В частности, воспитатель детского сада рассказала о неудобствах от действующих угольных котельных, одна из которых находится рядом с дошкольным учреждением. Однако совсем скоро и дети, и взрослые в городе смогут дышать чистым воздухом.

«После общения с коллегами не вижу рисков для того, чтобы в 2021 году перейти на газ, и уже в будущую зиму выйти с чистым небом, по крайней мере, в этом районе Каргата», — отметил Травников.

Ранее в минздраве региона объяснили расхождение официальных сведений оперштаба по борьбе с COVID-19 в РФ и Росстата о фактическом количестве скончавшихся новосибирцев.