Вашингтон, 8 апреля. Действующий лидер «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 запрещено в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши являлся информатором американских военных в 2008 году. Соответствующие материалы были представлены Минобороны США и опубликованы изданием The Washington Post.

Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi — the current leader of ISIS — was happy to inform on rivals within his organization to US interviewers when he was a Iraqi prisoner...

