Действующий лидер ИГ передавал информацию военным США — Пентагон

Вашингтон, 8 апреля. Действующий лидер «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 запрещено в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши являлся информатором американских военных в 2008 году. Соответствующие материалы были представлены Минобороны США и опубликованы изданием The Washington Post.

Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi — the current leader of ISIS — was happy to inform on rivals within his organization to US interviewers when he was a Iraqi prisoner...

(WSJ) https://t.co/xp9GQdsAm8 — Steven Ashley (@steveashleyplus) April 8, 2021

Десятки рассекреченных документов представляют собой отчеты о допросах террориста в период его пребывания в лагере военнопленных в Ираке. Известно, что боевик стал инициатором сотрудничества с американской администрацией.

Террорист, вышедший из «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ), оказал содействие в составлении эскизов внешности ключевых боевиков, выдал места сбора своих бывших товарищей, а также предоставил массу иных сведений.

«Он сделал много вещей, чтобы спасти свою собственную шею, и не скрывал свою враждебность к иностранцам в ИГИЛ, в том числе и во время допросов», — сообщил Кристофер Майер, помощник министра обороны.

Аль-Кураши был захвачен в плен в конце 2007 или начале 2008 года. Точная дата его освобождения неизвестна, однако запись допросов прерывается в июле 2008 года.

Именно он пришел на смену Абу Бакру аль-Багдади в начале ноября 2019 года — через несколько дней после того, как США заявили о ликвидации предыдущего главаря ИГ. Аль-Кураши был избран главарем группировки в ходе совета шуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.