Глава Россотрудничества сообщил о росте числа студентов из Африки в российских вузах

Москва, 8 апреля. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил об увеличении числа квот на обучение африканских студентов в вузах России — 1843 места. Данный показатель оказался на 4,5% больше, чем в 2020 году.

Однако иностранные студенты получают только место в учебном заведении, но не стипендию. Это вынуждает приезжающих за знаниями молодых людей тратить время на заработки в ущерб образованию.

Примаков, как директор Россотрудничества и член Секретариата форума российско-африканского партнерства, считает, что иностранных студентов необходимо поддержать грантами и стипендиями.

Ранее он отметил необходимость учитывать запросы африканских студентов относительно направления обучения.

«Важно, чтобы эти квоты выдавались в соответствии с запросами африканских стран. Считаем, что практика, когда мы говорили студентам, куда они пойдут учиться, — это неправильно», — подчеркнул Примаков на презентации секретариата Форума партнерства Россия-Африка и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международной межпартийной конференции «Россия-Африка: возрождая традиции» заявил, что в отечественных вузах обучается около 27 тысяч студентов из различных африканских стран.

Положительный импульс развитию отношений с Черным континентом придал саммит Россия-Африка, прошедший в 2019 году в Сочи. Работа над реализацией достигнутых договоренностей все еще продолжается, но уже идет подготовка следующего съезда, намеченного на 2022 год. В этот раз место встречи определят африканские лидеры.