Политолог Неменский рассказал, как диктатура может спасти Украину

Киев, 8 апреля. Ситуацию на Украине сейчас может спасти лишь диктатура, но на это не способен действующий президент страны Владимир Зеленский.

Об этом заявил политолог Олег Неменский. По его словам, нынешний глава государства является очень слабым политиком, но альтернативы ему нет, поэтому спасение диктатурой Украине не светит. Если Зеленский начнет проявлять жесткость, то для него это чревато уголовным преследованием, уверен эксперт.

«Зеленский надеется, что он так же, как и Порошенко, заслужит себе хорошую репутацию на Западе с тем, чтобы западные партнеры не позволили впоследствии его преследовать. И он очень старается заслужить такой статус, аналогичный тому, который сейчас есть у Порошенко», — рассказал Неменский в интервью изданию «Украина.ру».

Именно поэтому президент Украины надеется, что «дружба» с Западом спасет его от преследования по окончании президентского срока, уверен политолог. Сейчас же Зеленский приходит к откровенно антиконституционным действиям, пытаясь сконцентрировать в своих руках контроль над всем, в том числе над судебной системой. Его решения противоречат конституции и законам Украины. Фактически это путь узурпации власти, заключил эксперт.

Ранее Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который предусматривает возможность электронного голосования.