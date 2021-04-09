Глава Еврокомиссии осталась без стула на встрече с Эрдоганом; в марте более 90 турецких журналистов предстали перед судом; ассирийского священника приговорили к двум годам тюрьмы; Эрдоган предложил создать исламский мегабанк. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

С-400 не является настоящей причиной напряженности между США и Турцией

По мнению аналитика Али Демирдаша, настоящие причины раздора между США и Турцией лежат не в покупке российских ЗРС С-400, а в том, что Анкара все активнее проводит независимую внешнюю политику, которая не всегда соответствует интересам Вашингтона.

В статье для National Interest эксперт написал, что кризис С-400 лишь отразил долгосрочные изменения в отношениях между США и Турцией.

Египет готов договориться с Турцией о морских границах

Египет постепенно приближается к заключению с Турцией соглашения о разграничении морских территорий. Об этом в интервью газете Yeni Safak заявил член Партии справедливости и развития (ПСР) Исмаил Эмрах Караель.

В последние месяцы Турция активизировала попытки улучшить отношения с Египтом. Анкара заявляет о том, что ведет дипломатические переговоры с Каиром. Однако египетские официальные лица последовательно отвергают утверждения и заявления турецкой стороны о том, насколько отношения сторон улучшились.

Глава Еврокомиссии осталась без стула на встрече с Эрдоганом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осталась стоять на встрече делегации ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 6 апреля.

После минуты неловкого молчания фон дер Ляйен предложили место на диване напротив Мевлюта Чавушоглу, министра иностранных дел Турции.

Инцидент вызвал возмущение в европейских СМИ. Анкару обвинил в преднамеренном упущении. Между тем глава турецкого МИД заявил, что протокол встречи был согласован с ЕС.

Некоторые специалисты считают, что таким образом Эрдоган попытался донести до главы блока свое безразличие к недовольству ЕС по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции.

Анкара считает, что отношения Турции и ЕС улучшились

Мевлют Чавушоглу заявил об улучшении отношений между Анкарой и Евросоюзом. По словам главы МИД, в этом помогла серия встреч с высокопоставленными чиновниками ЕС, а также саммит блока, состоявшийся в прошлом декабре.

Турции предвещают рост инфляция до 20 процентов

Экономист Эрдал Саглам заявил, что инфляция в Турции может вырасти до 20 процентов. Такие прогнозы экономист предложил после того, как власти страны обнародовали официальные данные по этому показателю.

Erdal Sağlam yazdı: Enflasyonda daha kötü rakamlar kapıdahttps://t.co/AgwLErxQPH — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 6, 2021

Инфляция потребительских цен в марте ускорилась до 16,2 процента. По мнению Саглама, рост цен будет набирать обороты.

Тем временем Центральный банк Турции в этом году пообещал годовой уровень инфляции в 9,4 процента.

TÜKETİCİ FİYATLARI CEP YAKIYOR



Enflasyon son 20 ayın zirvesindehttps://t.co/CU6eElBe8f pic.twitter.com/aQqK6MfoRV — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 6, 2021

ЕБРР обеспокоен финансовой нестабильностью Турции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что смена руководства центрального банка Турции вызвала обеспокоенность по поводу финансовой нестабильности в стране.

Турецким властям необходимо сосредоточить внимание на борьбе с инфляцией, заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters, опубликованном 7 апреля.

«Ясно, что столь частая смена главы Центрального банка не способствует его авторитету», — сказал Рено-Бассо.

Реджеп Тайип Эрдоган 19 марта, на следующий день после того, как ЦБ поднял процентные ставки с 17 до 19 пунктов, уволил главу регулятора. Смена руководства в банке стала третьей менее чем за два года.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso: Merkez Bankası başkanını çok sık değiştirmek Türkiye’nin güvenilirliği için iyi değilhttps://t.co/CkWsrZjtjh pic.twitter.com/Gupp3eB9H1 — T24 (@t24comtr) April 8, 2021

Журналистке грозит 7 лет тюрьмы из-за публикации фотографии в соцсети

Прокуратура Турции потребовала более семи лет тюремного заключения для журналистки Мелис Альфан за пост шестилетней давности, в котором была опубликована фотография празднования праздника Навруз.

Алфан обвинили в «пропаганде терроризма» из-за того, что на снимке в Instagram был изображен флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Альфан опровергла обвинения, заявив, что поделилась фотографией торжеств, на которых она не присутствовала лично и которые транслировались по телеканалам по всей Турции.

В марте в Турции перед судом предстали более 90 журналистов

По меньшей мере 95 журналистов оказались на скамье подсудимых за месяц, семеро из них были приговорены к тюремному заключению. Об этом заявил бывший депутат от основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) журналист Барыш Яркадаш.

По словам бывшего парламентария, цифры указывают на то, что правительство Эрдогана хочет заставить замолчать почти всех критически настроенных журналистов.

???? Mart ayında 95 gazeteci hakim karşısına çıktı!



????️ Barış Yarkadaş: "AKP iktidarı, yargılanmamış muhalif gazeteci bırakmamakta kararlı görünüyor. Gazeteciler adliyeye gitmekten, habere gidemiyor." pic.twitter.com/CfAPuTO9Q9 — ????Muhbir (@AjansMuhbir) March 31, 2021

Турция — лидер среди государств-членов Совета Европы по количеству заключенных

Согласно Ежегодной статистике уголовных наказаний Совета Европы, в Турции количество заключенных составляет 357,2 человека на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем среди стран-участниц блока.

Avrupa Konseyi'nin ceza istatistikleri raporu:

????Tutuklu ve hükümlü oranı en yüksek ülke Türkiye

????En kalabalık cezaevleri Türkiye'de

????30 bin 524 terör suçunun 29 bin 827'si Türkiye'dehttps://t.co/1XyTOwTHVz — duvaR (@gazeteduvar) April 8, 2021

Турция летом заложит фундамент для строительства канала «Стамбул»

Президент Турции заявил, что страна завершила подготовку к строительству канала «Стамбул» и этим летом приступит к закладке объекта. Канал соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге, его стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов.

104 отставных адмирала потребовали не отказываться от Конвенции Монтрё

Адмиралы опубликовали обращение, в котором осудили правящую Партию справедливости и развития (ПСР) за «начало обсуждения Конвенции Монтрё» и за исламизацию армии. Эрдоган и его партия назвали обращение очередной попыткой переворота и вмешательством военных в политику. Оппозиция в свою очередь заявила о праве адмиралов выражать мнение относительно происходящего в регионе.

Глава государства отметил, что письменное обращение 104 отставных адмиралов «пахло попыткой военного переворота», и за этим могло стоять руководство РНП. Турецкий президент также отметил, что у правительства нет планов пересматривать конвенцию.

Посла Китая вызвали в МИД из-за заявлений о турецких политиках

Министерство иностранных дел Турции 6 апреля вызвало посла Китая после того, как в социальных сетях посольства был опубликован ответ оппозиционным политикам, критиковавшим отношение Пекина к уйгурам.

«Синьцзян-Уйгурский автономный район является неотъемлемой частью китайской земли. Китай оставляет за собой законное право на ответ», — заявила дипмиссия.

До этого мэр Анкары Мансур Яваш и лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер опубликовали сообщения, в которых описали события 1990 года в Синьцзяне словами «Восточный Туркестан рано или поздно получит независимость!».

Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

Китай приостанавливает полеты из Турции из-за растущих показателей COVID-19

Китай объявил, что приостанавливает все полеты из Турции на один месяц с 19 апреля в связи с распространением COVID-19.

В последние недели в Турции наблюдался резкий рост случаев заражения коронавирусом. Согласно данным за 7 апреля, в последние 24 часа было зарегистрировано 54 740 новых эпизодов заражения и 276 смертей.

Эрдоган предложил создать исламский мегабанк

Президент Турции Эрдоган выдвинул идею о создании исламского «мегабанка», который мог бы заняться финансированием инфраструктурных проектов в регионе.

С такой инициативой турецкий лидер выступил на онлайн-встрече «Исламской восьмерки» (D-8) — объединения развивающихся исламских стран.

Главный священнослужитель мечети Святой Софии ушел в отставку

Мехмет Бойнукалин, имам недавно преобразованной мечети Святой Софии, ушел в отставку со своей должности.

Смена статуса византийского храма произошла в июле 2020 года решением турецкого президента. Она вызвала возмущения как внутри страны, так и за рубежом.

Увольнение Бойнукалина связывают с его активностью в соцсетях, которая не устраивала как оппозицию, так и представителей правящей партии.

Демирташ призывает турецкую оппозицию объединиться против Эрдогана

Бывший сопредседатель Партии демократии народов, курдский политик Селахаттин Демирташ, заключенный в тюрьму, призвал турецкую оппозицию объединиться против Эрдогана и ПСР.

«Все партии, которые хотят бок о бок бороться за демократию, должны объединиться», — заявил Демирташ.

Курдский политик считает, что для этого не нужно ждать выборов в 2023 году.

Турецкий суд приговорил ассирийского священника к двум годам тюрьмы

7 апреля турецкий суд приговорил ассирийского священника Сефера Билечена к двум годам и одному месяцу тюремного заключения по обвинению в «пособничестве» РПК.

Священнослужитель из монастыря Мор Якуп, исторического храма в провинции Мардин, был задержан год назад после того как стало известно, что в 2018 году монастырь посетили два члена РПК.

Rahip Aho’ya hapis cezası



Süryani Rahip Sefer (Aho) Bileçen’in ”Örgüte yardım” iddiası yargılandığı davada 2 yıl bir ay hapis cezası verildi.



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Билечен не скрывал, что накормил двух членов партии, которые пришли в его монастырь.