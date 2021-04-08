Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым на улице в Кирове

Киров, 8 апреля. Бездыханное тело пропавшего две недели назад 31-летнего мужчины обнаружили на одной из городских улиц в Кирове.

Погибший ушел из дома 25 марта в Нововятском районе вечером и так и не вернулся. В поисках мужчины участвовали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», полицейские и другие добровольцы.

О подробностях его гибели не сообщается. Прибывшие на место специалисты установили, что следов насильственной смерти на теле мужчины нет. Следователям предстоит установить точную причину смерти. По предварительной информации, мужчина мог скончаться из-за проблем со здоровьем.

Ранее ФАН сообщал, что труп 20-летнего юноши нашли в ручье в Пензе. Он пропал без вести 4 апреля.