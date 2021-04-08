Ксения Бородина порассуждала о мужских изменах

Москва, 8 апреля. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина порассуждала на тему мужских измен. Знаменитость дала совет подписчицам, столкнувшимся с неверностью.

Как сообщила звезда на своей странице в Instagram, поклонницы часто спрашивают ее, что делать, если мужа или парня уводит другая женщина. В подобных ситуациях Бородину удивляет сразу несколько моментов. Например, телеведущая не понимает, зачем нужен мужчина, которого можно легко увести, и зачем сопернице партнер, предавший предыдущую возлюбленную.

Кроме того, блогер возмущена, что сами изменники не могут быть честными перед собой и своими избранницами. Ведущая не знает, зачем соперницы начинают бороться за такого мужчину и строить друг другу козни.

«Главный виновник событий — мужчина, который не умеет выстраивать честные отношения и склонный к предательству. Виноваты и женщины, позволяющие себе зариться на чужое добро, и те, кто позволяет этому добру, погуляв, возвращаться домой, как ни в чем ни бывало, да еще и детей такому рожают», — негодует Бородина.

По мнению знаменитости, женщинам нужно начать ценить себя и научиться действовать жестко в подобных ситуациях, пишут «Дни.ру». Бородина уверена, что истории об изменах ей будут присылать гораздо реже, если отношение к неверности в обществе изменится.

Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым, они воспитывают совместную дочь Теону, а также наследницу знаменитости от предыдущих отношений. Недавно ведущая «Дома-2» похвасталась дорогостоящим подарком от супруга.