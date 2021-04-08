Певица Саша Савельева в белом тренче восхитила фанатов

Москва, 8 апреля. Известная исполнительница Саша Савельева приняла участие в весенней фотосессии. Артистка облачилась в белый тренч, который надела на обнаженное тело, и восхитила фанатов.

Бывшая участница группы «Фабрика» уже больше десяти лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. В 2019 году у пары появился первенец — сын Леон. Артистка не скрывает, что материнство благоприятно повлияло на ее жизнь.

Сейчас она уже практически не выступает с песнями, зато часто участвует в модных фотосессиях, которые позволяют ей хвастаться идеальной фигурой. Недавно артистка поделилась с пользователями Instagram видео с новой модной съемки. Звезда позировала в эффектном белом тренче. Широкий пояс верхней одежды выгодно подчеркнул осиную талию Савельевой.

«Мне кажется, материнство раскрывает какие-то неизведанные, совершенно запредельные грани личности. И это даже не связано напрямую с профессией… Но очень помогает. Появилось что-то большое и правильное, чего раньше не было. Какой-то ресурс, что ты даже чувствуешь себя на десять лет моложе», — поделилась своими наблюдениями певица.

Савельева нечасто балует своих подписчиков личными фотографиями. Однако в честь дня рождения своего сына знаменитость решила нарушить правило. Звезда опубликовала трогательные фотографии с маленьким Леоном.